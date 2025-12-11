Son Mühür - AMB, pandemi, savaş ve geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından dijital ödeme sistemlerinin her an aksayabileceğine dair uyarıda bulundu. Kurumun tavsiyesine göre, acil durumlarda kullanılmak üzere her hanede 70-100 euro civarında nakit bulundurulması artık bir gereklilik olarak değerlendiriliyor. Avrupa’nın son yıllarda ardı ardına yaşadığı krizlere dikkat çeken AMB, dijital ödeme altyapısında yaşanabilecek olası arızalara karşı vatandaşlara evlerinde bir miktar nakit saklamaları yönünde çağrıda bulundu.

AMB'nin açıklamasında küresel salgınlar, savaşlar ve geniş çaplı elektrik kesintilerinin dijital altyapıyı aniden devre dışı bırakabileceğine dikkat çekilerek; ATM’lerin çalışamaz hale gelebileceği, POS cihazlarının kullanılamayabileceği ve çevrim içi bankacılığın tamamen durabileceği uyarısında bulunuldu. Böyle bir durumda alışveriş yapmanın tek yolunun fiziksel para olacağı vurgulandı. Banka, acil durum hazırlığı kapsamında vatandaşların evlerinde ortalama 70 ila 100 euro bulundurmasının yeterli olacağını, bu miktarın olası bir dijital çöküşte üç günlük temel ihtiyaçları karşılamaya yeteceğini ifade etti.

Önlem alınmaya başlandı

Öte yandan pandemi, savaş ve geniş çaplı elektrik kesintileri gibi krizlerin ardından birçok ülke farklı önlemler almaya yöneldi. Finlandiya, dijital sistem arızalarına dayanıklı özel ATM’ler kurmayı planlarken; Hollanda, Avusturya ve İsveç vatandaşlarına evlerinde nakit bulundurmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Bazı ülkeler ise kritik altyapıyı güçlendirmek amacıyla ödeme sistemlerini yeniden yapılandırmaya başladı.