Son Mühür - Trump yönetimi, “Trump Altın Kart” başvurularını Çarşamba günü almaya başladı. Trump’ın Altın Kart’ı için 1 milyon dolar ödemeyi kabul edenler, hızlı oturum ve çalışma izni elde ediyor ve çok daha kısa sürede ABD vatandaşlığına ulaşabiliyor. Bu hızlı süreç devreye alınırken, aynı anda mültecilerin sığınma yolları ve düşük gelirli başvuru sahiplerinin ikamet imkânları daraltılıyor. Programın internet sitesinde, başvuranlara Amerikan oturumunun rekor sürede sağlanacağı belirtiliyor. Ancak adayların varlıklarını hem 1 milyon dolarlık ödeme yaparak hem de gelir belgeleri sunarak kanıtlamaları gerekiyor.

Programı büyük bir coşkuyla duyuran Trump, “Trump Altın Kartı sonunda burada! Artık harika şirketlerimiz, yetenekli çalışanlarını ülkede tutabilecek” açıklamasını yaptı.

Vizenin ücreti ne kadar?

Program, EB1 veya EB2 vizesine kabul edilen kişilere daimi oturum statüsüne başvurma imkânı tanıyor. Bu vizeler genellikle yüksek vasıflı çalışanlara ya da ileri düzey mesleki dereceye sahip kişilere veriliyor. Başvuru sahipleri önce İç Güvenlik Bakanlığı’na 15 bin dolarlık işlem ücreti ödüyor, ardından güvenlik soruşturmasından geçiyor. Süreç, başvuranın ulusal kökenine göre uzayabiliyor ve inceleme tamamlandığında adaylardan devlete ek olarak 1 milyon dolar katkı yapmaları isteniyor.

Başkan Donald Trump, programı “nitelikli ve güvenlik taramasından geçmiş herkes için doğrudan vatandaşlık yolu” olarak tanıttı. Programın ABD Hazinesi’ne muhtemelen milyarlarca dolar kazandıracağını savunan Trump, bu gelirin “ülke için olumlu projelere ayrılmış özel bir hesaba aktarılacağını” belirtti. Ancak mevcut Amerikan yasalarının vizelerin bu şekilde satılmasına izin verip vermediği konusu hâlâ net değil.