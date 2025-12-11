Son Mühür - İzlanda’nın kamu yayın kuruluşu RUV, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) İsrail’e 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılım izni vermesine tepki göstererek yarışmayı boykot edeceğini duyurdu. RUV Yönetim Kurulunun kararını açıklayan Genel Müdür Stefan Eiriksson, mevcut şartlarda Eurovision’un barış ve neşeyi yansıtmadığını ifade ederek, “Bu koşullarda yarışmaya katılmamız mümkün değil. Durum böyle sürdüğü sürece yarışmadan geri çekiliyoruz.” dedi.

Kurulun, İsrail’in katılımı nedeniyle İzlanda’nın yarışmadan çekilmesine yönelik öneriyi oylamaya dahi ihtiyaç duymadığı bildirildi. RUV Yönetim Kurulu Başkanı Stefan Jon Hafstein, toplantıda sundukları önerinin “anlamsız hale geldiğini” belirterek kararın tutanaklara geçirildiğini ifade etti. Hafstein ayrıca, bilinen gerekçeler nedeniyle İzlanda halkının da Eurovision’a katılmama kararını desteklediğini vurguladı.

Ülkeler peş peşe çekiliyor

EBU’nun 4 Aralık’ta Cenevre’de gerçekleştirdiği 95. Genel Kurul toplantısında İsrail’in yarışmaya katılımının oylamaya bile gerek duyulmadan kabul edilmesi Avrupa genelinde tepkilere yol açmıştı. Bu kararın ardından İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve Belçika’nın devlet yayıncıları da protesto amacıyla yarışmadan çekildiklerini duyurmuştu.