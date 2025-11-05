Son Mühür- New York’ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde tarihi bir zafer elde eden Demokrat aday Zohran Mamdani, kentin ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçti. Mamdani, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a sert eleştiriler yöneltti.

Mamdani tarih yazdı

Associated Press’in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 83’ü sayıldı. Buna göre 34 yaşındaki Demokrat aday Zohran Mamdani, oyların yüzde 50,6’sını alarak bağımsız aday Andrew Cuomo’ya yaklaşık 9 puan fark attı. Bu sonuçla Mamdani, “New York’un ilk Müslüman belediye başkanı” unvanını kazandı.

“Siyasi bir hanedanı fevirdik”

Zafer konuşmasında destekçilerine seslenen Mamdani, “New York, bu gece değişim için yetki verdi. Yeni bir siyaset anlayışının kapısını araladık” dedi. Kentin artık nefret söylemleriyle değil, kapsayıcı politikalarla yönetileceğini vurgulayan Mamdani, “Siyasi bir hanedanı devirdik. Bu sadece bir seçim değil, bir dönüm noktası” ifadelerini kullandı.

Trump’a doğrudan mesaj: “Sesi aç”

Mamdani, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ı doğrudan hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir despotu korkutmanın tek yolu, onun iktidar kazanmasına zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece Trump’ı durdurmanın değil, ondan sonrakini de engellemenin yoludur. O yüzden Trump, seni izlediğini biliyorum: Sesi aç.”

“Yolsuzluk kültürüne son vereceğiz”

Trump gibik milyarderlerin vergi kaçırmasına olanak sağlayan sistemle mücadele edeceklerini belirten Mamdani, “New York, göçmenlerin kurduğu bir şehir ve bundan sonra göçmenler tarafından yönetilmeye devam edecek. Başkan Trump, bize ulaşmak istiyorsan, hepimizi aşmak zorundasın” dedi.

Mamdani, sözlerine “Ben Müslümanım, Demokrat bir sosyalistim ve bunun için asla özür dilemeyeceğim” ifadeleriyle devam etti.

Trump’tan sert tepki: “Komünist akıl hastası”

Seçim sürecinde Mamdani’nin rakibi Andrew Cuomo’yu destekleyen Trump, Mamdani’nin seçilmesi durumunda federal fonları kısıtlama tehdidinde bulunmuştu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Komünist aday Mamdani kazanırsa, New York’a asgari düzeyin dışında federal fon sağlamam. Komünist yönetim altında bu şehrin başarı ya da hayatta kalma şansı yok” ifadelerini kullanmıştı.

Zohran Mamdani kimdir?

1991 yılında Uganda’nın başkenti Kampala’da doğan Zohran Kwame Mamdani, çocuk yaşta ailesiyle Güney Afrika’ya, ardından ABD’ye taşındı. Ünlü yönetmen Mira Nair’in oğlu, akademisyen Mahmood Mamdani’nin öğrencisi olan Mamdani, Bowdoin College’da Africana Çalışmaları bölümünden 2014’te mezun oldu.

Toplumsal konut ve kira kontrolü alanlarında aktivist olarak çalışan Mamdani, 2021 yılında New York Eyalet Meclisi’ne seçildi. Queens bölgesindeki 36. bölgeyi temsil eden Mamdani, barınma hakkı, ücretsiz toplu taşıma ve asgari ücretin yükseltilmesi gibi ilerici politikalarıyla tanınıyor.