Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın diplomatik çözüm arayışlarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. ABD’nin barış planında Donetsk'in bazı bölgelerinden Ukrayna askerlerinin çekilmesinin talep edildiğini söyleyen Zelenskiy, bu alanlarda silahsızlandırılmış bir “serbest ekonomik bölge” kurulmasının öngörüldüğünü ancak Rusya’nın kendi birliklerini bu bölgeden çıkarmaya yanaşmadığını vurguladı.

ABD’nin barış planı: Donetsk’te çekilme ve tampon bölge önerisi

Zelenskiy, gazetecilerin sorularını yanıtladığı toplantıda, ABD’nin barış planının en tartışmalı başlıklarından birinin Donetsk olduğunu belirtti.

Plana göre Ukrayna’nın, Donetsk bölgesinin belirli kısımlarından askerlerini geri çekmesi ve burada Rusya ile Ukrayna arasında silahsızlandırılmış bir tampon ekonomi bölgesi oluşturulması önerildi.

Ancak Zelenskiy’e göre asıl çıkmaz, Rusya’nın bu bölgeden çekilmeyi kabul etmemesi. Ukrayna lideri, “Bu öneri ancak iki tarafın da çekilmesiyle anlamlı olur. Rusya, askerlerini geri çekmek istemiyor” dedi.

Zelenskiy: “Toprak takası için anayasal yetkim yok”

Barış planındaki en kritik ihtilaf başlıklarından ikisinin Donetsk ve Zaporijya Nükleer Enerji Tesisi olduğunu söyleyen Zelenskiy, toprak takası fikrine açık olmadığını dile getirdi.

Devlet Başkanı, Ukrayna adına tek taraflı bir toprak devrinin mümkün olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Toprak takası yapmaya anayasal yetkim yok. Böyle bir karar devlet başkanının tek taraflı verebileceği bir karar değildir. Son sözü Ukrayna halkı söylemelidir.”

Zelenskiy, bu konuda referandum ya da seçim yoluyla halkın iradesinin belirleyici olması gerektiğini de vurguladı.

“Donetsk’ten tek taraflı çekilme kabul edilemez”

Ukrayna lideri, Donetsk’te Ukrayna ordusunun tek taraflı çekilmesini öngören fikirlerin tamamen karşısında olduklarını belirtti.

Zelenskiy, halen üzerinde uzlaşma sağlanamayan “çok sayıda madde” bulunduğunu vurgulayarak, mevcut barış taslağının kabul edilebilir olmaktan uzak olduğunu ifade etti.

Ukrayna ve Avrupa’dan ABD’ye 20 maddelik karşı öneri

ABD’nin savaşın sonlandırılmasına yönelik planının ardından Kiev yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın oluşturduğu E3 ülkeleriyle birlikte Washington’a 20 maddelik bir karşı teklif sundu.

Yeni teklif paketinde, özellikle toprak takasına ilişkin farklı formüllerin yer aldığı belirtiliyor. Kiev yönetiminin bu paketle, hem kendi egemenlik hassasiyetlerini hem de Avrupa’nın güvenlik kaygılarını korumayı amaçladığı ifade ediliyor.