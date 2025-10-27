Son Mühür/ Merve Turan- Ünlü sanatçı Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

Enerjisi, sahne performansı ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Sali, geniş repertuvarıyla sevenlerini mest etti.

Yunan müziğinin ustaları sahnede buluştu

Konserin sürprizi, Yunan müziğinin efsane isimleriyle yapılan ortak performanslar oldu. Klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki sanatçısı Manolis Karantinis, gecede Sali’ye eşlik ederek sahneye Akdeniz ezgilerini taşıdı. Bu özel düetler, izleyicilerden dakikalarca süren alkış aldı.

3D yazıcıyla hazırlanan özel korse dikkat çekti

Ziynet Sali, konser boyunca iki farklı kostümle sahne aldı. En çok dikkat çeken detay, sanatçının vücut ölçülerine özel olarak 3D yazıcı teknolojisiyle tasarlanan korsesi oldu.

Modern çizgilere sahip tasarım, hem sahnede hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı. Takipçileri, sanatçının tarzına övgü dolu yorumlar yağdırdı.

“Taş gibiyim, Madonna görse kıskanır”

Sahnedeki esprili tavırlarıyla izleyicileri sık sık güldüren Ziynet Sali, kendine olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Taş gibiyim! Valla bak, Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim.”