Son Mühür- Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, hakkında ortaya atılan yeni aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Oyuncu, yapımcı Onur Güvenatam ile ilişki yaşadığı yönündeki söylentilerle ilgili net ama temkinli açıklamalarda bulundu.

Üç yıllık Sabancı ilişkisi sürpriz şekilde bitmişti

Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile yaklaşık üç yıl süren ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Evlilik beklentilerinin konuşulduğu ilişkinin bitmesi, hem magazin dünyasında hem de hayranları arasında büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Londra kararı aşk iddialarını alevlendirdi

Ayrılığın ardından Erçel’in, İngiltere’nin başkenti Londra’da iki ay sürecek bir dil eğitimi için ev kiraladığı öğrenilmişti.

Bu süreçte havalimanında OGM Pictures’ın kurucusu Onur Güvenatam ile birlikte görüntülenmesi, ikili hakkında aşk iddialarını gündeme taşıdı.

“Üzerine konuşulacak bir durum yok”

Londra’dan İstanbul’a dönüşünde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki Hande Erçel, Onur Güvenatam ile ilişki yaşadığı yönündeki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…”

“Ben kimseyi tanımayayım mı?”

Basın mensuplarının sorularının sürmesi üzerine Erçel, özel hayatına yönelik yargılayıcı yaklaşımlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun, bir beklesin.”

“Birlikte görür müydüz?” sorusuna tek kelimelik yanıt

Erçel, “Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?” sorusuna ise kısa ama dikkat çeken bir yanıt verdi: “Kısmet.”