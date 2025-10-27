Son günlerde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un sosyal medya üzerinden aralarındaki dostluğun bittiğine dair iddialar magazin gündeminde geniş yer buldu. Her iki oyuncu, bir dönem yakın dostlukları ve birlikte rol aldıkları projelerle tanınıyordu. Özellikle Birce Akalay’ın sosyal medya hesabında yaptığı temizlik sonrası, başta İbrahim Çelikkol olmak üzere bazı yakın dostlarını takipten çıkarması büyük dikkat çekti.

İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay neden küstü?

Dostluklarındaki bu mesafe hakkında resmi, ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. İddialara göre, Birce Akalay’ın sosyal medyada “kişisel alan temizliği” yaptığı ve bazı isimleri takipten çıkardığı belirtildi. Buna karşın, medya kulislerinde Akalay’ın özellikle bir uyuşturucu operasyonu sonrasında yakın çevresinden yeterli destek görmediği, bu nedenle bazı arkadaşlarıyla ilişkisine mesafe koyduğu konuşuluyor. Ancak, Akalay’ın son açıklamalarında bu konuya girmediği, “Hiç, hiç… asla konuşmayacağım” dediği aktarıldı.

İbrahim Çelikkol ise, aralarındaki ilişkiyle ilgili “Benim kimseyle bir küskünlüğüm yok. Arkadaşlıklarımı sosyal medya üzerinden değerlendirmiyorum. Zor günlerde ilişkiler bitse dahi onların yanında olmak gerekir. Ben de başta annesi olmak üzere avukatını aramış bir insanım” diyerek Akalay ile bir küskünlük yaşanmadığını belirtti. Ayrıca bu tarz takipten çıkarma gibi sosyal medya hareketlerinin kendisi için önemli olmadığını ifade etti.

Aralarındaki mesafenin sosyal medya kullanımı ve özel hayatlarındaki tercihleriyle ilgili olduğu, ciddi bir tartışma ya da kavga yaşanmadığı gelen bilgiler arasında bulunuyor. Aralarındaki dostluğun eski sıcaklığını korumadığı ve ikilinin artık mesafeli olduğu görülüyor; ancak bunu büyük bir küslük veya krize dönüştürmedikleri, ilişkilerini kişisel alanlarına saygı göstererek yürüttükleri anlaşılıyor.