Son Mühür- “Çalgı Çengi”, “Düğün Dernek”, “Ailecek Şaşkınız” ve “Kardeş Payı” gibi yapımlarla tanınan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz haftalarda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi.

Üç gün yoğun bakımda tedavi gördü

Teşhisin ardından yoğun bakıma alınan Cemcir’in tedavisi üç gün boyunca burada sürdü. Sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte normal odaya alınan oyuncunun tedavisine serviste devam edildi.

“Ömrümün en uzun saatleriydi”

Hastane odasından bir paylaşım yapan Murat Cemcir, yoğun bakım sürecine ilişkin duygularını dile getirdi. Cemcir, “Üç gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek… Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi” ifadelerini kullandı.

“Merhaba ikinci hayat”

Kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden Cemcir, yaşadığı sürecin ardından “Merhaba ikinci hayat” sözleriyle yeni bir döneme adım attığını belirtti. Oyuncu, iyileşme sürecinde kendisine destek olan ve dua eden herkese de şükranlarını sundu.

Ameliyat sürecine dikkat çekti

Sağlık durumuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cemcir, ameliyat sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da… Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş.”

Taburcu oluyor, evde istirahate geçecek

Doğum gününü yoğun bakımda geçirdiğini de aktaran Cemcir, bu durumu sürecin “renkli” kısmı olarak tanımladı. Refakatçilerine teşekkür eden ünlü oyuncu, taburcu edileceğini ve evde istirahat sürecine geçeceğini açıkladı.