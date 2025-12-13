Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz aylarda sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti.

Ancak magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu evlilik, bir yılı dolmadan sona erme noktasına geldi.

Sürpriz nikhah Yeniköy’de kıyılmıştı

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın nikâhı, Erbil’in Yeniköy’deki evinde sade bir törenle gerçekleşmişti. Yakın dostların katıldığı nikahta, Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de babalarının mutluluğuna tanıklık etmişti.

Evlilik bir yılı doldurmadan sona eriyor

Çiçeği burnunda çiftin evliliğinde beklenmedik bir kriz yaşandı. Edinilen bilgilere göre Gülseren Ceylan, yaklaşık bir hafta önce evi terk etti.

Yaşanan gelişmenin ardından Mehmet Ali Erbil’in, avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanma davası açılması için vekalet verdiği öğrenildi.

Boşanma davası pazartesi günü açılıyor

Taraflara yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre boşanma davasının pazartesi günü resmen açılması bekleniyor. Çift, evliliklerinde henüz bir yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getiremiyor.

Mal paylaşımı ve maddi talep yok

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan arasında mal ayrılığı sözleşmesi bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle tarafların boşanma sürecinde birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacakları belirtiliyor.

Ayrılığın nedeni belli oldu

Ayrılığın perde arkasında ise yaşanan fikir ayrılıkları ve sık sık tekrarlanan tartışmaların olduğu öne sürüldü. Çiftin, evlilik süresince birçok konuda uzlaşmakta zorlandığı ve bu durumun ilişkiyi yıprattığı ifade ediliyor.

Mehmet Ali Erbil’in açıklamaları krizi tetiklemişti

Mehmet Ali Erbil’in geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar, evlilikte ilk büyük krizin fitilini ateşlemişti. Ünlü şovmenin sözleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

“Bütün eşlerimi aldattım”

Erbil, programda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Bütün eşlerimi aldattım. Hepsinden özür dilerim. Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım.”

Bu sözlerin, Mehmet Ali Erbil’in 2001 yılında evlenip 1,5 yıl sonra boşandığı Sedef Altuntaş’a yönelik olduğu iddia edilmişti.

Altıncı evlilik de kısa sürdü

Gülseren Ceylan ile altıncı evliliğini yapan Mehmet Ali Erbil’in bu evliliği de kısa sürede sona erme aşamasına geldi. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte sürecin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.