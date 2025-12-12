Son Mühür- Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın yaklaşık 2,5 yıl süren ilişkisi geçtiğimiz eylül ayında sürpriz bir şekilde sona ermişti. Ayrılığın ardından Sabancı, geçtiğimiz hafta Amerika’nın Miami kentine giderek Art Basel etkinliğini gezmiş, ayrıca Inter Miami ile Vancouver Whitecaps arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Sabancı cephesinden aşk iddialarına yalanlama

Hakan Sabancı’nın adı, DJ Mahmut Orhan ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Naz Şahin ile anılmaya başlanmıştı. İkilinin yakınlaştığı yönündeki iddialar üzerine Sabancı, söz konusu söylentileri yalanlayarak, “Doğru değil. Biz sadece ortak arkadaş grubundaydık” açıklamasında bulundu.

“Ünlü bir yapımcıyla birlikte”

Bugün ise Hande Erçel hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. “Gel Konuşalım” adlı magazin programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, 32 yaşındaki oyuncunun 45 yaşındaki bir yapımcıyla ilişki yaşadığını öne sürdü.

Londra seyahati detayı dikkat çekti

Üstündağ, Erçel’in adı geçen yapımcıyla birlikte Londra’ya gittiğini iddia ederken, konuya ilişkin taraflardan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.