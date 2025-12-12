İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen talimat duruşmasına sanık Gülben Ergen ve avukatı katıldı. Ergen, savunmasında paylaşımda suç kastı olmadığını belirterek beraatini talep etti.

“Çocuklara karşı suçlarla mücadelemi sürdüreceğim”

Duruşmada ifade veren Gülben Ergen, çocuk hakları ve istismarla mücadele konularındaki hassasiyetini vurguladı. Sanatçı, savunmasında şu sözlere yer verdi:

“Bana iddianamede okumuş olduğunuz kelimeleri kullanmayacağım. Söz konusu tweeti suç işleme kastım olmadan alıntıladım.

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 59 anaokulu projesinde bulundum. ‘Çocuklar Gülsün Diye’ Derneği’nin kurucusu ve başkanıyım.

Hem Sıla bebek davasında hem Rojin Kabaiş, Narin Güran, Ahmet Minguzzi gibi davalarda ailelerle görüşerek elimden geleni yaptım.”

"Hakaret kastım yoktur"

Ergen, paylaştığı tweetin herhangi bir kişiyi hedef almadığını belirtti: “Ümit Ali Yeniçeri isimli kişiyi tanımam. Sıla bebeğin 2,5 yaşında toprağa verilmesinden duyduğum üzüntüyle bu tweeti alıntıladım. Hakaret kastım yoktur.

Böyle bir davadan sizi ve adliyeyi meşgul ettiğim için üzgünüm. Yaşadığım sürece çocuklara karşı işlenen suçlarla mücadelemi sürdüreceğim.”

Sanatçı ayrıca, bu süreçten dersler çıkardığını vurgulayarak, “Hakaret içeren bir tweeti dahi alıntılamamam gerektiğini öğrendim” dedi.

Mahkemeden beraat kararı

Mahkeme, Gülben Ergen’in paylaşımının rencide edici nitelik taşımadığına ve hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

Ergen: “Mücadelem hiç bitmeyecek”

Duruşma sonrası kısa bir açıklama yapan Gülben Ergen, çocuk hakları için mücadeleye devam edeceğini belirtti:

“Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim, mücadelem hiçbir zaman bitmeyecek. Teşekkür ederim.”

Ne olmuştu?

Tekirdağ’da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Ergen, olay sonrası atılan bir tweeti alıntılayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“İnsan suretinde yaratıklar Sıla’ya nasıl kıydınız. Bebek o bebek. Süt kokan bebek. Altı bezli bebek. Sesi çıkmayan bebek.”

Bu paylaşım nedeniyle hakkında “hakaret” suçundan soruşturma başlatılmış ve Ergen geçtiğimiz aylarda savcılığa ifade vermişti.