Yılbaşından itibaren en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında zirveye İzmir Efes Ören Yeri çıktı. 1 milyon 741 bin 547 ziyaretçiyle ilk sırada yer alan Efes'i, Denizli Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri takip etti.

İşte en çok ziyaretçi alan ilk 10 müze ve ören yeri:

İzmir Efes Ören Yeri: 1.741.547

Denizli Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri: 1.613.357

Göreme Ören Yeri: 766.937

Paşabağlar Ören Yeri: 753.638

İstanbul Galata Kulesi: 651.197

Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri: 497.394

Kaymaklı Yeraltı Şehri: 460.262

Ankara Cumhuriyet Müzesi: 454.048

Sümela Manastırı: 392.976

Derinkuyu Yeraltı Şehri: 375.870

İlk 10'da yer alan bu tarihi ve kültürel mekanları, toplam 7 milyon 707 bin 226 kişi ziyaret etti.

Bakan Ersoy: Gurur Duyuyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Ersoy, bakanlığın restorasyonlardan dijitalleşmeye, yeni müzecilik anlayışından kültür rotalarına kadar attığı her adımın, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağladığını belirtti. Bakan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin ışığını tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz" dedi.