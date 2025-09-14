Son Mühür- İzmir'in Menderes ve Konak ilçeleri arasında seyahat edenler için 508 numaralı otobüs hattı, hem hızlı hem de ekonomik bir ulaşım çözümü sunuyor. Yoğun ilgi gören bu hat, Menderes'ten Konak'a ve Konak'tan Menderes'e direkt ulaşım imkanı sağlıyor. İşte 508 numaralı otobüsün 2025 güncel kalkış saatleri ve detaylı güzergah bilgileri.

2025 güncel Menderes - Konak otobüs saatleri

508 numaralı otobüs hattının kalkış saatleri, haftanın günlerine göre farklılık göstermektedir. Bu saatler, yolcuların yoğunluğuna ve seyahat talebine göre düzenlenmiştir.

Hafta sonu günleri

Menderes'ten Kalkış: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Konak'tan Kalkış: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:05, 11:50, 12:35, 13:20, 14:05, 14:50, 15:35, 16:20, 17:05, 17:50, 18:35, 19:20, 20:05, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00

Hafta içi günleri

Menderes'ten Kalkış: 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 07:55, 08:30, 09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:50, 15:25, 15:50, 16:30, 16:55, 17:20, 17:45, 18:10, 18:35, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 23:00

Konak'tan Kalkış: 05:40, 06:00, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:30, 07:40, 08:00, 08:25, 09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05, 13:40, 14:15, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:20, 18:45, 19:10, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00

Menderes - Konak arası 508 numaralı otobüs güzergahı

508 numaralı otobüs hattı, Menderes'ten Konak'a doğru uzanan geniş bir güzergaha sahiptir. Bu güzergah üzerinde birçok önemli durak bulunmaktadır. İşte güzergahın ana durakları:

Menderes Durakları: Menderes SGK, Menderes Sanayi, Cüneytbey Cami, Menderes Belediyesi, Sümerbank, Menderes Sağlık Ocağı, Menderes Anadolu Lisesi, Menderes Park, Dokuz Eylül, Zeytinlik, Ahmet Necdet Sezer, Boncuk, Kışlalı

Havalimanı ve Gaziemir Durakları: Havalimanı, Seçkinler Sitesi, Emlak Bankası Evleri, Akçay, Gaziemir İlçe Emniyet, Kolej, Askeri Lojmanlar, Ulaştırma, Leylak, Ege Serbest Bölge, Aktepe, Gaziemir Aktarma Merkezi, Sinem

Karabağlar Durakları: Karabağlar, Paşa Köprüsü, Kızılcık, Söğüt, Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Çitlenbik, Orcaner, Hasan Hüseyinler, Elka, İller Bankası, Osman Öksüz Parkı

Konak Durakları: Altıntaş, Bayramyeri, Kız Yurdu

Varış: Konak

Bu güzergah, yolcuların hem Menderes ve Gaziemir'deki ana noktalara hem de Konak'taki merkezi alanlara rahatlıkla ulaşmasını sağlar. Özellikle havaalanına ve Ege Serbest Bölge'ye erişim için sıkça tercih edilen bir hattır.