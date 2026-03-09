Öğretmenlik mesleğine adım atmaya hazırlanan binlerce adayın gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığından gelecek resmi duyurudaydı. Beklenen açıklama geldi ve Milli Eğitim Akademisi (MEA) hazırlık eğitimi için başvuru ile kayıt sürecinin tüm ayrıntılarını içeren kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre adayların kayıt için bizzat başvuru yapması veya noter onaylı vekaletname sunması gerekiyor. Kayıt işlemlerini kaçırmak istemeyen adaylar için işte MEB'in belirlediği o kritik tarihler...

MEA HAZIRLIK EĞİTİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Hazırlık eğitimine kabul edilen öğretmen adaylarının kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı kısa süre içerisinde açıklanacak. Adaylar, 23 Mart 2026 tarihinde MEB’in resmi sonuç sorgulama ekranı olan pbs.meb.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

2026 MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından ise kayıt telaşı başlayacak. Kılavuza göre kesin kayıt işlemleri 25 Mart'ta başlayıp 3 Nisan saat 17.00’de sona erecek.

Adayların bu tarihler arasında hak kazandıkları eğitim ve uygulama merkezlerine şahsen giderek istenen belgeleri eksiksiz teslim etmesi gerekiyor. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar ise bu işlemi sadece noter onaylı vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla yapılabilecek. Teslim edilen evraklar kayıt kabul komisyonları tarafından incelenecek; belgesi eksik olanların kaydı onaylanmayacak.

YEDEK ADAYLAR İÇİN MEA KAYIT SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kesin kayıt döneminin tamamlanmasının akabinde boş kontenjan kalması halinde yedek adaylar için umut ışığı doğacak. MEB, yedek listeden kayıt hakkı kazananların isimlerini 7 Nisan'da duyuracak. Yedek adayların kayıt işlemleri ise 8 Nisan'da başlayıp 10 Nisan saat 17.00’de tamamlanacak.

MEA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ HANGİ TARİHTE BAŞLIYOR?

Hem asil hem de yedek adayların tüm kayıt süreçlerinin noktalanmasının ardından asıl maraton başlayacak. Milli Eğitim Akademisi kapsamındaki hazırlık eğitimi programı için ilk ders zili 13 Nisan 2026 tarihinde çalacak.