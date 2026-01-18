Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2’lik skorla kazandı.
Alanyaspor'dan müthiş gol
Karşılaşmanın 3. dakikasında Corendon Alanyaspor, şık bir golle öne geçti. Hwang, orta sahada kaptığı topu sağ kanattan bindiren Hadergjonaj’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından, kaleyi çaprazdan gören noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
Talisca'dan jet cevap
9. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba’nın ceza sahasına yaptığı ortada, Ümit Akdağ’a çarpıp yön değiştiren topu Talisca kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.
Alanya 2-1 öne geçti
27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj’ın kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Makouta, yaptığı kafa vuruşuyla takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.
2. Yarı golle başladı
Fenerbahçe, 52. dakikada skoru bir kez daha eşitledi. Sarı-lacivertli ekipte Mert ve Talisca’nın şık paslaşmalarıyla ceza sahasına girildi. Mert’in pasında Talisca bekletmeden voleyle vurdu, kaleciden dönen topu Musaba boş kaleye gönderdi.
Talisca tekrar sahnede
78. dakikada Fenerbahçe maçta ilk kez öne geçti. Ön alan baskısında topu kazanan Asensio, savunma arkasına sarkan Talisca’yı gördü. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Talisca, uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2’ye taşıdı.
Zirvede ortalık yangın yeri
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 42 yaparak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.