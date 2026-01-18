Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Corendon Alanyaspor, şık bir golle öne geçti. Hwang, orta sahada kaptığı topu sağ kanattan bindiren Hadergjonaj’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından, kaleyi çaprazdan gören noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.

Talisca'dan jet cevap

9. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba’nın ceza sahasına yaptığı ortada, Ümit Akdağ’a çarpıp yön değiştiren topu Talisca kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Alanya 2-1 öne geçti

27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj’ın kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Makouta, yaptığı kafa vuruşuyla takımını yeniden üstünlüğe taşıdı.

2. Yarı golle başladı