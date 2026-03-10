Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan devler ligi mücadelesinde İngiliz temsilcisinin kalesini koruyan Giorgi Mamardashvili, gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Gösterdiği performansla spor gündeminde geniş yer bulan kalecinin hayatına dair detaylar merak ediliyor.

GİORGİ MAMARDASHVİLİ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

2000 yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dünyaya gelen Giorgi Mamardashvili, yeşil sahalara ülkesinin köklü kulüplerinden Dinamo Tiflis'in altyapısında adım attı. Erken yaşta kaleye geçen ve yeteneğiyle öne çıkan 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki asıl sıçramayı İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'ya transfer olarak gerçekleştirdi.

VALENCİA'DAN LİVERPOOL'A UZANAN TRANSFER SÜRECİ

İspanya kariyerinde refleksleri ve penaltı kurtarma becerileriyle öne çıkan Mamardashvili bu sayede Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri olmayı başardı. 2025 sezonunda Liverpool'un yolunu tutan yıldız file bekçisi hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

GİORGİ MAMARDASHVİLİ ASLEN NERELİ VE MİLLİ TAKIM KARİYERİ NASIL?

Tiflis doğumlu olan başarılı eldiven aslen Gürcü'dür ve ülkesinin milli takımında birinci kaleci olarak görev yapmaktadır. Genç milli takımlarda başlayan uluslararası kariyerini A Milli Takım seviyesine taşıyan Mamardashvili, Gürcistan futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olma yolunda istikrarlı grafiğini sürdürüyor.