Karadeniz ekibi sol bek takviyesi için uzun süredir Darlin Yongwa ve Jacques Ekomie isimleri üzerinde çalışıyordu. Ancak sürpriz bir gelişmeyle rotasını Serie A'ya çeviren Trabzonspor, Løvik ile el sıkıştı. Genç oyuncunun salı günü Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Mathias Lovik kimdir?

Tam adıyla Mathias Johan Fjørtoft Løvik, 6 Aralık 2003 tarihinde Oslo'da doğdu. 22 yaşındaki Norveçli futbolcu, 1.83 metre boyunda ve sol ayağını kullanan bir savunmacı. Sol bek pozisyonunun yanı sıra sağ bek ve orta sahanın solunda da görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu.

Kariyeri nasıl şekillendi?

Løvik, Norveç'in köklü kulüplerinden Molde FK altyapısında yetişti. Genç yaşta profesyonel seviyeye ulaşan oyuncu, Molde'de dikkat çeken performanslar sergiledi. Kulüp kariyerinde toplam 121 resmi maça çıkan Norveçli sol bek, 6 gol atıp 11 asist yaptı.

2025 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A ekibi Parma'ya transfer olan Løvik, İtalya'da bu sezon 12 resmi maçta forma giydi ve 1 asist katkısı sağladı. Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde ise 5 maçta ter döktü.

Milli takım kariyeri

Løvik, U16'dan itibaren Norveç'in tüm alt yaş milli takımlarında forma giydi. Son dönemde Norveç U21 Milli Takımı'nda da yer alan genç oyuncu, 7 kez U21 forması giydi. NRK futbol uzmanları, Løvik'i Norveç'in 2028 A Milli Takımı'nda sol bek olarak konumlandırıyor.

Özellikleri neler?

Molde'nin yıldız ismi Magnus Wolff Eikrem, Løvik hakkında dikkat çekici yorumlarda bulunmuştu. Eikrem'in ifadesiyle Løvik hız ve fiziksel kapasite açısından uluslararası seviyede bir oyuncu. Dinamik oyun yapısı, hücuma verdiği katkı ve top tekniğiyle öne çıkan genç savunmacı, kendisi hakkında iddialı açıklamalara da imza atıyor. Løvik, Norveç basınına verdiği röportajda kendisini tanımlarken şu sözleri kullandı: "Norveç futbolundaki aslan benim. İnsanların izlemekten keyif alacağı türden bir oyuncu olmaya çalışıyorum."

Rekabetçi karakteriyle bilinen Løvik, saha içinde rakip oyuncularla arkadaş olmadığını da vurguluyor. Trabzonspor'un yeni sol beği, bordo-mavili formayı giymek için gün sayıyor.