Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda İngiliz devi Liverpool ile eşleşti. Devlerin arasındaki ilk maç ise bugün saat 20.45'de İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun düdüğüyle başladı. TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanan mücadele heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor. Mücadelenin ilk yarısı temsilcimiz Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle geçilirken, ikinci yarının da heyecan dolu anlara sahne olması bekleniyor.

Tek gol Lemina'dan!

Temsilcimiz Galatasaray'ın ve mücadelenin tek golü 7. dakikada Mario Lemina'dan geldi. Duran top organizasyonunda Victor Osimhen'in kafayla indirdiği topu tamamlayan Lemina, temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.

İlk 11'ler!

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Barış Alper, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike