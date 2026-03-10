Formula 1 2026 sezonu tüm hızıyla devam ederken gözler sezonun ikinci durağı olan Çin Grand Prix'sine çevrildi. Avustralya'daki açılış yarışının ardından takımlar bu kez Şanghay Uluslararası Pisti'nde mücadele edecek. Sprint formatıyla düzenlenen bu hafta sonu, hem strateji hem de hız açısından kritik bir öneme sahip.

Peki F1 Çin GP ne zaman başlayacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 2026 Formula 1 Çin Grand Prix programı ve tüm detaylar.

F1 Çin GP 2026 hafta sonu programı

Şanghay'da gerçekleşecek yarış hafta sonu, 13 Mart Cuma gününden itibaren heyecanlı bir maratona sahne olacak. Sprint formatı nedeniyle program klasik hafta sonlarından farklı bir yapıda ilerliyor.

13 Mart Cuma: Antrenman seansı ve Sprint sıralama turları (saat 10:30)

Antrenman seansı ve Sprint sıralama turları (saat 10:30) 14 Mart Cumartesi: Sprint yarışı (saat 06:00), Sıralama turları (saat 10:00)

Sprint yarışı (saat 06:00), Sıralama turları (saat 10:00) 15 Mart Pazar: Çin Grand Prix ana yarışı (saat 10:00)

Tüm saatler Türkiye saatiyle verilmiş olup, toplam 56 turluk ana yarış Pazar günü büyük heyecana sahne olacak.

F1 Çin GP hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'de Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Şanghay hafta sonunu canlı olarak ekranlara taşıyacak. Antrenman seanslarından sıralama turlarına, Sprint'ten ana yarışa kadar tüm oturumlar beIN SPORTS 4 kanalından naklen izlenebilecek. Dijital platform beIN CONNECT üzerinden de canlı yayın takip etmek mümkün.

2026 sezonunda güç dengeleri nasıl şekilleniyor?

Avustralya'daki sezon açılışında Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasındaki kıyasıya rekabet büyük ilgi çekti. Max Verstappen, teknik pist yapısıyla bilinen Şanghay'da yine favori pilotlar arasında gösteriliyor. Ancak Ferrari ve Mercedes cephesinden gelen aerodinamik güncellemeler, güç dengelerini değiştirebilir. Sprint formatının eklenmesi de hafta sonunu daha öngörülemez hale getiriyor.

Çin GP'den sonra sırada hangi yarış var?

Şanghay etabının ardından Formula 1 kafileleri 27-29 Mart tarihlerinde efsanevi Suzuka Pisti'ndeki Japonya GP için yola çıkacak. 24 yarıştan oluşan 2026 takvimi, Nisan ayında Bahreyn ve Suudi Arabistan ile Orta Doğu ayağına geçecek. Sezon finali ise Aralık ayında Abu Dabi'de yapılacak.