UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Rams Park’ta dev mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u İstanbul’da ağırladı. Rams Park’ta oynanan karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının yoğun desteği altında oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup ederek tur için önemli bir adım attı.

Erken gelen gol galibiyeti getirdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, henüz 7. dakikada Mario Lemina’nın attığı golle öne geçti. Maçın geri kalan bölümünde iki ekip de gol için fırsatlar yakalasa da skor değişmedi.

Rövanş Anfield’da oynanacak

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak.

Anfield Road’da yapılacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak ve turu geçen takım çeyrek finale yükselecek.