Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda nefesler tutuldu. Galatasaray, saha ve seyirci avantajını kullanarak Liverpool karşısında çeyrek final bileti arıyor. Kritik doksan dakika öncesinde, tur atlanması durumunda ortaya çıkacak muhtemel eşleşmeler spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamındaki zorlu mücadele, 10 Mart Salı günü (bugün) oynanacak. Avrupa'nın iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren müsabaka, İstanbul RAMS Park'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise Türkiye saati ile 20.45'te çalacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ DEV MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Milyonlarca futbolseverin sonucunu merakla beklediği karşılaşmanın yayın ve frekans bilgileri netleşti. RAMS Park'taki büyük heyecan, Türkiye sınırları içerisinde TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı farklı platformlardan takip etmek isteyen sporseverler için de geniş bir ağ oluşturuldu. Mücadele; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+, Fil Box ve Vodafone TV sistemleri üzerinden TRT 1 kanalı seçilerek izlenebilecek.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE ÇEYREK FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLACAK?

Sarı-kırmızılı camianın turu geçmesi halinde Avrupa yürüyüşündeki rotası daha da zorlu bir viraja girecek. Galatasaray'ın Liverpool engelini kayıpsız aşması durumunda, çeyrek finaldeki rakibi iki dünya devinden biri olacak. Temsilcimiz bir üst turda, Chelsea FC ile Paris Saint-Germain eşleşmesinden galip ayrılan takımla yarı final mücadelesi verecek.