Galatasaray formasıyla sergilediği başarılı grafik sayesinde Avrupa'nın en çok konuşulan forvetlerinden biri haline gelen Victor Osimhen, UEFA'ya verdiği özel röportajda geçmişine dair detayları paylaştı. Sadece futboluyla değil, hayatta kalma mücadelesiyle de öne çıkan Nijeryalı oyuncu, ailesiyle ilgili kamuoyunun pek bilmediği acı bir gerçeği anlattı.

VİCTOR OSİMHEN ANNESİNİ NE ZAMAN VE NASIL KAYBETTİ?

Başarılı forvet, çocukluk yıllarına dair yaptığı açıklamalarda annesini henüz 3 yaşındayken kaybettiğini ifade etti. Annesinin uykusunda vefat ettiğini ve bu acı haberi ağabeyinden aldığı bir telefonla öğrendiğini belirten Osimhen, o günleri hatırlamanın kendisi için hala çok zor olduğunu vurguladı. Yıldız oyuncu, bu ani kaybın hayatında anlamlandıramadığı derin bir yara açtığını dile getirdi.

YILDIZ FUTBOLCU VİCTOR OSİMHEN'İN ÇOCUKLUĞU NASIL GEÇTİ?

Bugün spor dünyasının en değerli isimleri arasında yer alan golcü oyuncunun geçmişi büyük maddi imkansızlıklar barındırıyor. Yoksulluk içinde büyüdüğünü belirten Osimhen, futbol oynayabilmek için çöplüklerde krampon aradıkları günleri tüm şeffaflığıyla aktardı. Futbolun kendisi ve ailesi için tek kurtuluş yolu olduğunu söyleyen Nijeryalı isim, o zorlu dönemin karakterini ve mevcut azmini şekillendirdiğinin altını çizdi.

ANNESİNİN VEFATI OSİMHEN'İN KARİYERİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Dünyaca ünlü oyuncu elde ettiği zenginliğe rağmen annesinin fedakarlıklarının karşılığını verememesinin içinde bir ukde olduğunu dile getirdi. Yıldız oyuncu annesinin geldiği yeri görmesini çok istediğini söyledi.

VİCTOR OSİMHEN'İN HAYAT HİKAYESİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sefaletten dünya yıldızlığına uzanan bu zorlu yolculuk, spor basınının yanı sıra sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Röportajın yayımlanmasının ardından binlerce futbolsever, Nijeryalı yıldızın azmini takdir eden paylaşımlar yaptı.