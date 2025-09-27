3.Lig 4. Grup’ta sezona hızlı bir başlangıç yapan Karşıyaka, oynadığı ilk üç maçını kazanarak zirvede yer aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, dördüncü hafta mücadelesinde 4’te 4 yapma hedefiyle Antalya deplasmanına çıkacak.

Mücahit Aslan sahaya dönüyor

Sezon öncesi Muğlaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve ligde henüz forma giyemeyen orta saha oyuncusu Mücahit Aslan, sağlığına kavuştu. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Burhanettin Basatemür’ün görev vermesi halinde ilk kez resmi maçta Karşıyaka formasıyla sahada olacak.

Alanya 1221 FSK puan arayışında

Grubun iddiasız ekiplerinden Alanya 1221 FSK, bu sezon üç maçta iki beraberlik ve bir yenilgi alarak 2 puan topladı. Henüz galibiyet sevinci yaşamayan takım, Karşıyaka karşısında puan arayacak.

İzmir dışına çıkmayacak

Yeşil-kırmızılı ekip, Alanya deplasmanı sonrası beş hafta boyunca İzmir dışına çıkmayacak. Mücadele, Alanya Milli Egemenlik Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak.