Heyet daha sonra Hatay’da rezerv alan ilan edilen bölgelerde hak sahiplerinin yaşadığı sorunların ele alındığı toplantıya katıldı. Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, rezerv alan uygulamalarının Hatay’da ciddi mağduriyetler yarattığını belirterek, sürecin başından bu yana parti olarak konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti.

“Devlet, vatandaşın hakkını korumak için vardır”

Özel, rezerv alan uygulamaları nedeniyle on binlerce yurttaşın mağdur edildiğini vurgulayarak, kamusal yararın gözetilmesi gerektiğini söyledi. Özel, devletin sorun üreten değil, yurttaşın hakkını koruyan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Hak sahiplerinin endişeleri dile getirildi

Rezerv alan ilan edilen bölgelerde yaşayan yurttaşların ciddi kaygılar taşıdığını aktaran Özel, emekle ya da miras yoluyla edinilen evlerde hak sahiplerinin oturamadığını, buna karşılık bu alanlardan başkalarının faydalandığı yönünde yoğun itirazlar bulunduğunu söyledi. Uygulamaların hakkaniyetli olmadığı yönündeki algının, sorunun derinleşmesine yol açtığını ifade etti.

“Felaketten rant çıkarıldığı endişesi var”

Rezerv alan sürecinin bir rant tartışmasına dönüştüğüne dair güçlü kaygılar bulunduğunu belirten Özel, bu iddiaların titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi. Afet Kanunu kapsamında yerinde dönüşümün mümkün olmadığı alanlarda farklı çözümler üretilebileceğini ifade eden Özel, yurttaşın sisteme güven duymadığı bir modelin sürdürülebilir olmayacağını vurguladı.

Çözüm için komisyon önerisi

Sorunların uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini belirten Özel, hukukçuların, şehir plancılarının, harita mühendislerinin ve tüm partilerden milletvekillerinin yer alacağı, itirazları dinleyen ve hak iadesini esas alan bir komisyon kurulması çağrısında bulundu. Mahkeme süreçlerinin uzun ve yıpratıcı olduğuna dikkat çekti.

Deprem sürecine katkı sunanlara teşekkür

Özel, deprem sürecinde bölgeye destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, dayanışmanın siyaset üstü bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Programda yer alan belediye başkanlarına da katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Tugay: “Hatay’da sorunlar hâlâ çok ciddi”

Programın ardından Halk TV yayınına katılan ve değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hatay’ın depremden en ağır etkilenen kentlerden biri olduğunu belirtti. Kentte hâlen on binlerce yurttaşın konteynerlerde yaşamını sürdürdüğünü hatırlatan Tugay, günlük yaşamın henüz normale dönmediğini söyledi.

“Gördüklerimiz yüreğimizi burktu”

Ziyaret sırasında karşılaştığı manzaraların kendisini derinden etkilediğini ifade eden Tugay, sağlık, protez, barınma ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. İlk dönemlerde yoğun olan yardımların zamanla azaldığını belirten Tugay, bu durumun mağduriyeti artırdığını söyledi.

“Barınma sorunu hâlâ çözülmedi”

Tugay, bazı yurttaşların bitmemiş ya da altyapısı tamamlanmamış konutlar nedeniyle kalıcı barınma imkânına kavuşamadığını belirterek, konteyner kentlerden çıkış konusunda acele edilmemesi gerektiğini vurguladı. Kalıcı yaşam alanları oluşturulmadan insanların bulundukları yerlerden çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Desteğimiz devam edecek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’a destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Tugay, geçici ve kalıcı barınma çözümleri için farklı öneriler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Tugay, Hatay’ın tamamen toparlanabilmesi için daha uzun soluklu ve kapsayıcı bir çabaya ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.