Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bayraklı Belediye Meclisi Şubat ayı ikinci olağan oturumu başkan İrfan Önal’ın öncülüğünde gerçekleşti. Geçtiğimiz oturumda AK Partili Demir ve CHP’li Karaman arasındaki polemik bu mecliste de önemli tartışmalara neden oldu.

İrfan Önal: Yasanın dışında aykırı davranan kim varsa haklarını yargıda ararlar

Geçen meclis oturumunda yaşanan kavga ile ilgili konuşan ve görüntülerin meclise yakışmadığını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Bu görüntüler meclisimizi yakışmıyor. Bütün arkadaşlarımdan ricam, meclis başkanına hitaben konuşun. Bu meclisi ben yönetiyorum, birbirine sataşarak konuşmayacaksınız.

Birinin sözünün kesmenin marifet olmadığını hepimiz biliyoruz. Birbirimizi dinlemek zorundayız. En temel kıstas birinin anlayışını beğenmeyebilirsiniz ama karşınızdakinin görüşünü alabilmeniz lazım. Bizlerin zaten ayrı partilerde olmasının sebebi bu. Bakış açılarımız farklı olabilir ama biz birlikte bu ülkede bir arada yaşayabiliyorsak birbirimizi dinleyebildiğimiz içindir. Meclis olarak farklı görüşlere o saygıyı göstermek zorundayız. Bu konuda daha da duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Latif Aydemir: Emre Demir ve Mustafa Karaman kardeşimizin huzurlarınızda sarılmasında fayda var

Ayrıca, dilek temenni bölümünde söz konusu kavga ile ilgili konuşan ve AK Partili Demir ile CHP’li Karaman’ın sarılması gerektiğini savunan Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir, “Geçmiş mecliste ufak tefek ses tonlarının yükseldiği anlar oldu ama Büyükşehir meclisinde de benzer anlar oluyor. Örnek olsun diye söylüyorum; Erdal Seyitler, ‘o’ harfini kullanmadığı halde bütün İzmir ayağa kalktı. Bense bir cümleden dolayı hiç hak etmediğim bir şekilde İzmir’de ve Türkiye’de linç edildiğimi gördüm.

Oysaki beni dedesinin tecavüz edilen torunların babalarının kızlarının tecavüz edilen insanların arayıp da o gün için ifade etmeye çalışıp bazı müptezellerinde cımbızla çekip amacına ulaşmış olduğu. Benim sizlerden de ricam kötü örnek teşkil etmez ama o gün için orada yaşanan hadiseden dolayı hanım kardeşlerimden özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Bayraklı suç oranının en yüksek olduğu ilçelerden birisi. İstediğini söyleyen, istemediğini işitir ama Emre Demir ve Mustafa Karaman kardeşimizin huzurlarınızda sarılmasında fayda var.

O dönemde benim engelli annem bile televizyonlarda bizim konumumuz gezerken bakıcısı annem üzülmesin diye ‘başkan oldu’ dedi. Bu mecliste hepimiz geçiciyiz. Dün akşam biz Bayraklı Gümüşpala’da Konyalılar Derneğimizin misafiriydik. Maç yaptık, komşularımızın sizlerde ricaları var; pazaryeri üzerinde sahanın deforme olmasıyla ilgili istekleri var. Alanda İzBB’ye bağlı meslek fabrikası ile ağız ve diş sağlığı merkezi bulunakta. Söz konusu bölgede faydalanabileceği kapalı spor salonuna ihtiyaç var. Pazaryeri üzerinden bulunan spor sahasının zemini deforme olmuş, çukurlar oluşmuş. Akım ve onarım çalışmalarının ivedilikli yapılmasını rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Karaman: Allah rızası için bize sahip çıkın ve biz bu sorunu çözelim

Önceki meclis oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir ile yaşanan kentsel dönüşüm polemiğine açıklık getiren ve konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ,CHP’li Bayraklı Meclis Üyesi Mustafa Karaman, “Emre Demir’in sorduğu soruya cevap vereyim, biz buraya 2024’te seçildik. Bu plan notuyla ilgili bir o gün ki hiçbir bilgiye üzerine giderek hakim olmadık. Ben o gün meclis üyesi değildim.

O gün ki şartlarda 15 kata karşı hukuk müdürlüğümüzde inceler bu sorunun cevabı müdürlüğümüzde mevcuttur. Plan iptal davası açılmıştır. Bunu bir şahıs açmıştır. Daha sonra burada ne oluyorsa aynı sayı numarası ile plan iptal olsun deniliyor. Biz orada yaşayan toprak sahipleri bu davayı sadece duyuyorduk ama bilmiyorduk, ben de bilmiyordum. Karar biz toprak sahiplerinden isteniyor ve para bizden talep ediliyor. Bunu da dernek yönetimindeki arkadaşlarımızdan dinleyebilirler. Bugüne gelelim bugün ben elimden geldiğim kadar komşularımızın dileklerini iletmeye çalıştım.

Bugün AK Parti Grubu ve MHP Grubu’ndaki arkadaşlarıma Allah yalvarması ettim. Bizim tek niyetimiz oradaki sorunların düzeltilmesi ve kentsel dönüşümdür. Ben kimseye müdahale etmedim. Nihayetinde bugüne geldik. Burada takribi iki senedir meclis üyeliği yapıyoruz ben hayatımda kimseye ağıza alınmayacak ithamda bulunmadım. Emre Demir arkadaşımızın o videoyu izlemesini istiyorum ağızından çıkan kelimeleri bir başkasından duysa acaba neler hisseder? Ben bunu asla kabul etmiyorum ve hiçbir meclis üyesi arkadaşıma zeval getirecek bir çalışma içerisinde olmadım. Allah rızası için bize sahip çıkın ve biz bu sorunu çözelim.” dedi.

Emre Demir: Ben önceki mecliste ne söylediysem hepsinin arkasındayım

Hakkındaki eleştirilere yanıt veren AK Partili Emre Demir ise “Biz Mustafa bey ile sorunu konuştuk ve hallettik. Bugün konuştuğu meseleler, ilçeyle ilgili konulardı. Biz kendisini sevgiyle ve saygıyla dinledik. Şimdi Mustafa Karaman ile bir meselemizin olmasının anlamı yok. Buradaki tavrımızı herkes biliyor. Bizlerin de insan olduğumuzu herkes bilmelidir. Bizim tuttuğumuz takımın ezeli bir rakibi var bize gol atınca seviniyor. Haliyle bize taş atınca sevinenler var. Ben önceki mecliste ne söylediysem hepsinin arkasındayım. Burada siyasi kooperatifleşme var dedim yok mu? Burada bu iş kariyer haline getirilmiş dedim, getirilmemiş mi?" diye konuştu.