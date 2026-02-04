Son Mühür / Erkan Doğan - Kamuoyunda tartışılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Buca Belediye Meclisinde de ‘oy birliği’ ile kabul edildi. Başkan Duman, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

16 bin metrekare yeşil alana ayrıldı

78 bin metrekarelik alana ait planın açıklama raporuna 40 bin 200 metrekare inşaat alanı olarak belirlenirken, 16 bin 560 metrekarelik bölümünün ise yeşil alan olarak ayrılmıştı. Cezaevi planını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gelen planlar, Buca Belediye meclisinin ocak ayı olağan toplantısında görüşüldü. Plan oy birliği ile kabul edildi.

AK Partili Sevil, “Yeşil alan Buca için çok kıymetli”

Buca cezaevi planları hakkında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, Buca’nın merkezinden cezaevinin kalkmasının ve beraberinde trafiği rahatlatan Adnan Kahveci Bulvarı’nın açılmasının önemli kazanımlar olduğunu söyledi. Sevil, “Bu cezaevinin hem konum gereği kaldırılmış olması, arkadaki yolun terk edilip açılıp ilçenin trafiğin açılmış olması, yeşil oranının yüzde 10 artırılmış olması önemli ve güzel kazanımlar. Yeşil alan Buca için çok kıymetli. Ben burda çocuğumu yetiştiriyorum. Portakal vadisi orada. Fırat Yaşayan Parkı orada. Bu parklar ne kadar verimli ve doğru kullanılıyor. Çok tartışılır. Keza gölet. Cezaevinin kaldırılması, Adnan Kahveci Bulvanın açılması Buca için büyük bir kazanım. İlçemize kentimize hayırlısı olsun” diye konuştu.

Başkan Duman, “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise, ilçenin merkezinde kalan cezaevinin kaldırılarak, Adnan Kahveci yolunun da bütünlüğünün sağlandığını belirterek, “Uygulama imar planlarının geçmesi, merkezdeki bir alanın belli bir kısmı yeşil alan, plana göre belli alanın yapılaşmasının önü açıldı. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Yıldız ise, cezaevi alanının tamamının yeşil alan olması için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun ismi tesise verildi

Mecliste Yıldız Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi No:3 adresinde bulunan Sporium Tesis Binasına, Dünya ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış 'Cep Herkülü' lakaplı 'Naim Süleymanoğlu’nun adının verilmesi kararlaştırıldı.