Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente üniversite eğitimi için gelen gençlere yönelik özel bir proje başlatıyor.

Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” hedefi doğrultusunda hayata geçirilen “Genç Adım Kent Turu” etkinlikleri, öğrencilerin şehri tanımasını ve aidiyet duygusunu güçlendirmesini amaçlıyor.

Genç İzmir koordinasyonunda

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Turizm Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek etkinlikler, Genç İzmir’in koordinasyonunda düzenlenecek. Proje, İzmir Rehberler Odası iş birliğiyle profesyonel rehberlerin eşliğinde gerçekleştirilecek.

Her çarşamba öğrencilere özel turlar

“Genç Adım” turları, ekim ve kasım ayları boyunca her çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak. Üniversite öğrencileri, İzmir’in tarihi ve kültürel simgelerini keşfederken kentin zengin dokusunu daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Tarihi noktalar öğrencileri bekliyor

Tur programında İzmir’in en çok ziyaret edilen ve tarihsel öneme sahip simge noktaları yer alıyor:

Kadifekale

Tarihi Asansör

Saat Kulesi

Kemeraltı Çarşısı

Kızlarağası Hanı

Bu noktaların ziyaret edilmesiyle öğrencilerin hem İzmir’in tarihini hem de kültürel çeşitliliğini yerinde öğrenmeleri hedefleniyor.

Aidiyet duygusu güçlenecek

Kent turları sadece bir gezi değil; öğrencilerin İzmir’e olan bağlılığını artıracak kültürel bir deneyim olarak planlandı.

Profesyonel rehberlerin anlatımları eşliğinde gençler, kentin çok katmanlı tarihini öğrenirken, İzmir’in sosyal yaşamına da hızlı bir giriş yapacak.

Katılım ve detaylar

Etkinliklerle ilgili tüm detaylara "gencizmircom" web adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca, gençlere yönelik duyurular ve etkinlik takvimi için Instagram’da “izbbgencizmir” hesabı takip edilebiliyor.