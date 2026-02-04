Kamuya ait taşınmazların satışı Türk kamuoyundaki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak CHP İzmir İl başkanı Çağatay Güç'ten iktidara eleştiri geldi. Güç, "Ülkenin ekonomisini çıkmaza sokan iktidar kamuya ait taşınmazları satarak ekonomiyi düzelteceğini zannediyor." dedi.

"Tarım alanlarımız rant kıskacı altında!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, "Tarım alanlarımız maalesef rant kıskacının altında. Ülkenin ekonomisini çıkmaza sokan iktidar kamuya ait taşınmazları satarak ekonomiyi düzelteceğini zannediyor. Ülke olarak üretemezsek ekonomik ve sosyal buhrandan kurtulamayacağımızı dahi anlayamamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Topraklarımızı satarak ekonomiyi düzelteceğini zanneden çaresiz bir iktidar var ülkenin başında. Halkımızdan kopuk bir iktidar anlayışı! CHP iktidarımızla yepyeni bir anlayışla kamuya ait alanların keyfi olarak el konulmasının önüne geçeceğiz ve bereketli topraklarımız üretim gücüne dönüşecek. Ülkemiz üretecek, çiftçimiz rahatlayacak, köylümüz rahatlayacak." ifadelerini kullandı.