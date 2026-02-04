Son Mühür / Erkan Doğan - Buca Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Uğur Aydın, belediye işçilerinin maaşlarını ödemek için yetki verilen kredi hakkındaki başvurularına henüz onay gelmediğini belirterek, “Red de gelmedi. Bir şekilde bekletiliyor. Acaba baskı mı yapılıyor kaygısı içindeyiz” dedi. Aydın’ın açıklaması tartışma yarattı.

Kredi için baskı mı yapılıyor? Takdir Buca halkının!

Buca Belediye işçilerinin maaşlarının sorunsuz ödenmesi amacıyla Buca Belediyesi meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararla, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a kredi kullanma yetkisi verilmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil’in ‘Kredi hakkında gelişme var mı?” sorusu üzerine söz alan CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, “Afetten sorumlu meclis üyelerimiz meclisi terk etti. Biz Burçin Hanıma yanıt verelim. Muhalefet meclis üyeleri yardım etmek değil bir bardak su gördüğünde dahi sosyal medyaya atıp ne kadar izlenmiş ona bakıyor. Meclis üyeliği görevini bırakmışız meclis bittikten sonra meclis üyeliği başlıyor. Sosyal medya da en ufak su birikintisini dahi sosyal medyada paylaşıyorsunuz. İklim krizi mevsimler değişti. Metrekareye 80 kilogram yağış düştü Burçin Hanım. Binalar yerinden oynuyor, bunu hangi altyapı karşılayabilir. Başkanımız sahaya indi, gidin yanına, sahaya çıkın. Bunları yapmıyoruz. İklim krizini dahi bizlere mal ediyorsunuz. Yağmur döneminde asfalt atılmaz. Atılırsa sökülür. Bu yüzden çok yoğun yağış döneminden çıktığımız için geçici çözüm için mıcır dökmek zorundasın. Kredi konusunda, başkan bölge müdürleri ile de görüştü, ama onay gelmedi. Red de gelmedi. Bir şekilde bekletiliyor. ‘Acaba baskı mı yapılıyor?’ kaygısı içindeyiz. Bizim kredi almamızı engellemek ve bekletmek için baskı mı yapılıyor. Bu kasıtlı ya da kasıtlı değil takdir Buca halkının!!

AK Partili Sevil, "Tropik adalardan sonra en çok Buca’nın çukurları sosyal medyada izleniyor!"

AK Parti Grup Başkanı Vekili Burçin Kevser Sevil, Buca’da son yağmurlarda Çevik Bir Meydanı’nı ve ara sokakları su bastığını belirterek, “İZSU Genel Müdürlüğü, bir buçuk yıl önce Çevik Bir Meydanında altyapı çalışması yapmadı mı? Bu çalışma için çok ciddi bedeller ödedi. Neden bu afeti , sel baskınlarını yaşadık diye size sormak istiyoruz. Altyapı çalışması yapılmadı asfaltı açıp yapıyormuş gibi mi yaptınız?” dedi. “Tropik adalar dan sonra en çok yollardaki çukurlarımız sosyal medyada izleniyor” diyen Sevil, “Sizler en temel asli görevlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Asfalt meselesi çözebilmiş değil. Asfalt plenti açıldı mı? Selden sonra CHP il Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Bu sizayetçilerden, ‘Biz bu kendi ne yapıyoruz?’ diye hiçbiri mi demedi. Bunlar çok acı şeyler” diye konuştu.