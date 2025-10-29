TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK, son 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak puan kayıpları yaşadı. Sezona etkili bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, ilk 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirve yarışında iddialı bir görüntü sergilemişti. Ancak son haftalarda performans düşüşü dikkat çekiyor.

Fethiyespor karşısında mutlak galibiyet hedefi

Teknik Direktör Bilal Kısa yönetimindeki Menemen FK, kötü gidişi durdurmak için hafta sonu sahasında Fethiyespor’u ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarına moral vermek ve galibiyet serisi başlatmak için mücadeleden üç puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Seçim Can’ın sessizliği sürüyor

Bu sezon Menemen FK formasıyla 7 gol kaydeden Seçim Can Koç, son haftalarda gol yollarında etkisiz kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, son 4 lig maçının 3’ünde görev almasına rağmen skor üretemedi. Menemen FK, Seçim Can’ın gol attığı 4 karşılaşmanın tamamından galip ayrılırken, tecrübeli futbolcunun skor katkısı yapamadığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi.