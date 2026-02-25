Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür TV'de Tunç Erciyas’ın moderatörlüğünde, gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan’ın katılımıyla yayınlanan Gündem Masası programı bu hafta İzmir siyasetindeki hareketliliği, parti transferi iddialarını ve yerel yönetim içi gerilimleri gündeme taşıdı. Son dönemlerde İzmir’de bazı ilçe belediye başkanlarının AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddiaların görüşüldüğü yayında, usta gazeteci Çölmekçi’den dikkatleri çekecek açıklamalar geldi.

“İzmir’de AK Parti’ye geçmek isteyenler var”

Yerel siyasette konuşulan transfer iddialarına ilişkin kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Çölmekçi, “AK Parti’de son dönemlerde bir transfer süreci var. Hatta bazı kesimlerde MHP’ye geçişler de var. İzmir’de de bazı belediye başkanlarının adı geçiyordu. İzmir’de AK Parti’ye gelmek isteyenler var” dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında ‘Parti değiştirecek mi?’ söylemlerinin hatırlatılması üzerine Çölmekçi, “CHP İl Başkanı Çağatay Güç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Özgür Özel Ankara’ya çağırdı. Orada, o fotoğrafta olmayan bir de Buca Belediye Başkanı vardı. Buca Belediye Başkanı ile konuşulmuş, herhalde gitmemesi için ikna edilmiş ancak Buca’da sular durulmuyor. ‘Tamam gitme, geriye çekil ya da istifa et’ baskısı da olduğunu duydum. Şu anda AK Parti’ye geçmek isteyen üç tane belediye başkanı duydum.

Menderes’in ve Kemalpaşa’nın böyle bir yolda ilerlediğini duydum ama ne olur ne olmaz bilmiyorum. Üçüncü ismi kesinleştiremedik. Bunlar kamuoyunda zaten konuşulan şeyler. AK Parti bu konularda çok ince eleyip sık dokuyor; neden gelmek istiyorlar, buna bakıyor. O yüzden ne olur, ne karar çıkar bilinmez. Böyle bir şey olduğunu belediye başkanları kendisi de söylemez. Zamanla göreceğiz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da ‘Partimden ayrılamam, gitmiyorum’ diye demeçler vermişti…” ifadelerini kullandı.

“Demek ki ellerini taşın altına koyup götürüyorlarmış”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı Ankara temaslarının ardından kentte birtakım söylentiler başlamış, “AK Parti’ye mi geçecek?” iddiaları gündeme gelmişti. Başkan Ünsal ise iddiaları yalanlamıştı. Konuyla ilgili de görüşlerini paylaşan Çölmekçi, “CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç “AK Parti İzmir’e gerekli duyarlılığı göstermiyor” diyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sorunun çözümü için Başkan Ünsal’ı alıp Ankara’ya götürdü. Bu da normal diye düşünüyorum. Demek ki AK Parti’nin milletvekilleri ellerini taşın altına koyup belediye başkanlarını Ankara’ya götürüyormuş, belediye başkanlarının önünü açabiliyormuş. Bunlar da olması gerekenler. Eğer İzmir’in bir sorunu varsa belediye başkanı “Ben CHP’liyim” dememeli, gerekirse AK Parti’den yardım istemeli” ifadelerini kullandı.

“Hüseyin Mutlu Akpınar ile ilgili bir takıntısı var”

Programda Karşıyaka Belediyesi’ne ilişkin diğer kulis iddiaları da gündeme geldi. İddialara göre; Cemil Tugay’ın, İzmir’e gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek ile yaptığı görüşmede Karşıyaka Belediyesi bünyesinde çalışan Can Özlü’nün görevden alınmasını talep ettiği öne sürülmüştü. Özlü’nün şu anda devlet memuru statüsünde görev yaptığını hatırlatan Çölmekçi, “Karşıyaka’da Başkan Tugay’ın yerine geldiği kişi kim? Hüseyin Mutlu Akpınar. Akpınar’ın basın danışmanı kimdi? Can Özlü’ydü. Hüseyin Mutlu Akpınar’ın Karşıyaka Belediyesi’nde aldığı pek çok kişiyi görevden attı. Ne kadar şey varsa hepsini sildi, hiçbir eserini de devam ettirmek istemedi. Can Özlü ile neden uğraşıyorsun? Şu anda Can Özlü devlet memuru durumunda. Basına da o bakıyor. Gazetecilik kökenli, omuz omuza çalıştığımız bir arkadaşımız. Can Özlü görevini yaparken neden memurla uğraşıyorsun? Karşıyaka’da Hüseyin Mutlu Akpınar ile ilgili bir takıntısı var” diye konuştu.