İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kent genelinde düzenlediği iftar programlarıyla dayanışma ve paylaşma geleneğini sürdürüyor. Torbalı Ayrancılar Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftar sofrasında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Ayrancılar’da binlerce kişi iftar sofrasında buluştu

İftar programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Neriman Balcı Türkeri, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi aşevi tarafından hazırlanan 2 bin 500 kişilik sıcak yemek ikram edildi.

İlahi dinletisiyle başlayan programda ezanın okunmasının ardından vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

“Sofranızı ve gönlünüzü bize açtınız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Neriman Balcı Türkeri, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaparak vatandaşlara teşekkür etti. Türkeri, bu sofraların kurulmasına katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve belediye çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Ayrancılar altyapısı için yaz aylarında çalışma başlayacak

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ise konuşmasında Ayrancılar’ın altyapı sorunlarına yönelik önemli bir gelişmeyi paylaştı. Demir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarında bölgede kapsamlı altyapı çalışmalarına başlayacağını belirterek sorunun kalıcı şekilde çözüleceğini ifade etti.

Yol düzenlemelerinin hava koşullarına bağlı olarak planlandığını belirten Demir, bütçe kısıtlamalarına rağmen hizmetlerin eşit şekilde sürdürüleceğini ve Ayrancılar’ın ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.

İftar sofraları ilçe ilçe kurulmaya devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan boyunca farklı ilçelerde düzenlediği iftar programları devam edecek. Program kapsamında:

26 Şubat: Karşıyaka Volkan Vedat Akay Parkı

27 Şubat: Bornova Doğanlar Kapalı Pazaryeri

28 Şubat: Ödemiş Belediyesi Nikah ve Kongre Salonu

1 Mart: Çiğli Evka-2 Kapalı Pazaryeri

2 Mart: Balçova Teleferik Kapalı Pazaryeri ve Narlıdere Kapalı Pazaryeri

3 Mart: Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu

4 Mart: Foça Yeni Foça Çok Amaçlı Spor Salonu

5 Mart: Kiraz Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

6 Mart: Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı

7 Mart: Seferihisar Kapalı Pazaryeri

8 Mart: Menemen Cumhuriyet Meydanı

9 Mart: Selçuk Açık Pazaryeri

10 Mart: Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi

11 Mart: Kemalpaşa Rekreasyon Alanı

12 Mart: Kınık Cumhuriyet Meydanı

13 Mart: Dikili Atatürk Meydanı

14 Mart: Bergama Cumhuriyet Meydanı

15 Mart: Aliağa Demokrasi Meydanı

16 Mart: Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri

17 Mart: Karaburun Mordoğan Merkez

18 Mart: Çeşme Meydan

19 Mart: Urla Meydan

Ramazan boyunca dayanışma vurgusu

Kent genelinde düzenlenen iftar programlarının, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Belediyenin farklı ilçelerde kurduğu sofralar sayesinde binlerce vatandaşın aynı sofrada buluşması hedefleniyor.