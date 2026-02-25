İlk maçtaki 3 gollük fark, Galatasaray'ı son derece avantajlı bir konuma taşıdı. Ancak futbolda hiçbir avantaj kesin sonuç anlamına gelmiyor. Juventus gibi köklü bir ekip karşısında rehavete yer olmadığını bilen Okan Buruk ve ekibi, İtalya'ya puan almaya gidiyor.

Galatasaray kazanırsa veya berabere kalırsa ne olur?

Bu iki durumda hesap çok basit. Galatasaray rövanşı kazanırsa ya da berabere bitirirse, toplam skordaki avantajını koruyarak rahatlıkla tur atlayacak. Herhangi bir skorla elde edilecek galibiyet ya da beraberlik, sarı-kırmızılıları bir sonraki tura taşıyacak.

Galatasaray 1 veya 2 farkla yenilirse elenir mi?

Hayır. İlk maçtaki 5-2'lik avantaj sayesinde Galatasaray, rövanşta 1 veya 2 gol farkıyla kaybetse bile turu geçiyor. Örneğin 2-0 yenilirse toplam skor 5-4, 3-1 kaybederse toplam skor 6-5 olarak Galatasaray lehine şekilleniyor. Her iki durumda da eleme söz konusu değil.

Galatasaray 3-0 yenilirse ne olur?

Rövanşta 3-0'lık bir mağlubiyet, toplam skoru 5-5'e eşitler. Bu senaryoda maç uzatmalara gider. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa sonucu penaltı atışları belirler. Yani 3-0 kaybetmek doğrudan elenme demek değil, ancak işler çok zorlaşır.

Galatasaray kaç farklı yenilirse elenir?

İşte kritik eşik burada ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın elenmesi için Juventus'un en az 4 fark atması gerekiyor. Rövanşta 4-0, 4-1, 5-1 gibi sonuçlar sarı-kırmızılıların turnuvaya veda etmesi anlamına gelir. Kısacası Juventus'un 90 dakikada en az 4 gol farkı yakalaması şart.

Galatasaray turu geçerse rakibi kim olur?

Juventus engelini aşması durumunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibini kura çekimiyle öğrenecek. İngiltere'den Liverpool veya Tottenham gibi güçlü ekiplerle eşleşme ihtimali bulunuyor. Kesin tablo, kura çekiminin ardından netleşecek.

Özet: Galatasaray-Juventus tur senaryoları

Galatasaray rövanşta kazanır veya berabere kalırsa tur atlıyor. 1 ya da 2 gol farkıyla kaybetse bile yoluna devam ediyor. 3-0 mağlubiyette uzatmalar oynanacak. 4 ve üzeri farkla kaybederse ise Galatasaray elenmiş olacak. İlk maçtaki 5-2'lik skor, sarı-kırmızılıların elinde büyük bir koz niteliğinde.