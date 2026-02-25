İzmir siyasetinde tartışmalar sürmeye devam ediyor. Son tartışma konusu ise, İzmir'in simge yapılarından olan Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve eski Gasilhane binasının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verilmesi oldu. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkan Cemil Tugay'dan olmak üzere tepkiler gelirken, bir tepki de CHP İzmir milletvekillerinden geldi. CHP İzmir milletvekilleri Deniz Yücel, Sevda Erdan Kılıç ve Seda Kaya Ösen karara sert bir şekilde tepki gösterdiler.

"Bunların İzmir ve İzmirlilerle sorunları var!"

Karara sert bir şekilde tepki gösteren Deniz Yücel, "Pandemi döneminde Belediyelerin zor durumdaki vatandaşlarımız için açtığı bağış hesaplarına el koyanlar, İzmir’de Buca ve Bornova Belediyelerimizin okulları temizlemesine engel olanlar, AKP’den CHP’ye geçen belediyeleri geçmiş dönem SGK borçlarıyla halka hizmet edemez hale getirmeye çalışanlar, şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve Eski Gasilhaneye el koymanın derdine düştüler…

Bunların İzmir ile İzmirlilerle ve İzmirlilerin siyasi tercihleriyle sorunları var!

Şimdiden uyaralım. İzmirliler İzmir’e şaşı bakanları, “Gavur İzmir” diyenleri, İzmirlileri ötekileştirenleri unutmaz." dedi.

Sevda Erdan Kılıç: "İzmir boyun eğmez!"

Taşınmazların gasp edilmeye çalışıldığının altını çizen Sevda Erdan Kılıç, "İzmirliler bilsin.

AKP iktidarı, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü eliyle Büyükşehir Belediyemize ait Meslek Fabrikası’nı, Egemenlik Evi’ni ve Gasilhane’yi tapu üzerinden gasp etmeye çalışıyor.

Meslek Fabrikası;

1908’den beri İzmir’in hafızasıdır.

Atatürk’ün imzasıyla başlayan süreç sonunda 1940’ta Belediyemiz adına tescillenmiştir.

Vakıf şerhi için istenen 1.592.622,23 TL taviz bedeli 2007’de ödenmiş, şerh kaldırılmıştır.

Yıllardır İzmir halkına mesleki eğitim ve istihdam hizmeti vermektedir.

Yani ortada ne borç var ne şerh var ne belirsizlik.

Ama 2025’te tek taraflı bir başvuruyla tapu devri yapılmaya kalkılıyor.

El konulmak istenen bir başka bina da Egemenlik Evi’dir.

1891 yılında İzmir’in bir belediye binası olsun diye dönemin yöneticilerinin zor koşullarda topladıkları paralarla yaptırılmıştır. Keza Gasilhane de yıllardır İzmir halkına hizmet için kullanılan belediyemize ait binadır.

Aslında bu mesele bina meselesi değildir.

Bu mesele yerel iradeye müdahaledir.

Bu mesele İzmir’in malına, İzmirlilere rağmen çökmektir.

Atatürk’ün imzasıyla Belediyeye geçmiş bir taşınmaza bugün el uzatmak;

hukuka da Cumhuriyet’in hafızasına da saygısızlıktır.

Biz bu kentin emanetine sahip çıkacağız.

İzmir susmaz. İzmir boyun eğmez." dedi.

Ösen: "Adeta çökülmek isteniyor!"

Seda Kaya Ösen ise bu kararı bir düşmanlık olarak nitelendirerek, "Atıl durumda onlarca endüstriyel miras ve tarihi bina çürümeye terk edilmişken;

İzmirlilerin yıllardır kullandığı, restore edilmiş kamusal taşınmazlara göz göre göre adeta çökülmek isteniyor.

İzmir’de kaderine bırakılmış sayısız yapı var.

Eğer gerçekten derdiniz “mekân yaratmak” ise, gidin o binaları renove edin ve halkın hizmetine açın.

Sonra da “AK Parti İzmir’e düşman denince” tepki gösteriyorsunuz.

Bundan daha açık bir düşmanlık olur mu?" ifadelerini kullandı.