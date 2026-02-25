SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, sosyal medya üzerinden kendisine, 'Dümbük' dediği iddiasıya, İzmirli STK Başkanı Figen Dülgeroğlu hakkında yaptığı şikayet jet hızıyla davaya dönüştü. Hakkında 3 gün içinde dava açılan Dülgeroğlu, hakaret suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

İfade Verdikten 36 Saat Sonra Dava Açıldı

İzmirli Sinema Oyuncuları ve Sinema Çalışanları Derneği Başkanı Figen Dülgeroğlu, Ali Erbaş’ın şikayeti üzerine 19 Ocak tarihinde Bostanlı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek ifade verdi. İfadeyi verdikten 3 gün sonra Dülgeroğlu hakkında dava açıldı. Savcı tarafından hazırlanan iddianame 21 Ocak davaya dönüştü. hazırlanarak dava açıldı. Dülgeroğlu, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakaret suçundan yargılanacak.

"Hesabım Hacklendi"

Hakkındaki iddiaları reddeden Dülgeroğlu, polis merkezinde verdiği ifadesinde, kendisinin bir devlet emeklisi ve polis çocuğu olduğunu vurguladı. Sosyal medya hesaplarının ve e-devlet şifresinin siber saldırıya uğradığını belirten Dülgeroğlu, 'Şikayete konu edilen paylaşımı ben yapmadım. 14 yıldır bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yürütüyorum. Hesabımın çalındığını defalarca Facebook’a bildirdim ancak sonuç alamadım. Üzerime atılı isnadı kabul etmiyorum" dedi.

Eleştirilerin Odağındaki İsim: Ali Erbaş

Görev süresi boyunca lüks makam araçları ve Cuma hutbelerindeki söylemleri nedeniyle sık sık kamuoyunda tartışılan Ali Erbaş, kendisine yönelik eleştiri sınırını aşan paylaşımları yargıya taşımasıyla biliniyor. Basına yansıyan bilgilere göre Erbaş, bugüne kadar benzer ifadeler nedeniyle yüzlerce kişiye tazminat ve hakaret davası açtı.