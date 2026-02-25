Son Mühür- Dün gece saat 00.50 sıralarında 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı, saat 00.56’da Balıkesir’in merkez Karesi ilçesine bağlı Naifli kırsalında kaza kırıma uğramıştı.

Yoğun yağışın etkili olduğu bölgede meydana gelen kazada uçağın pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştu. Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Enkaz alanında çalışmalar sürüyor

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaza yerinde inceleme ve temizlik çalışmaları hız kazanmıştı. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza kırım ekipleri uçağa ait parçaları titizlikle toplamıştı.

Enkazın kaldırılması ve alanın temizlenmesi çalışmaları devam ederken, İzmir–İstanbul Otoyolu’nun ilgili bölümünün geçici olarak ulaşıma kapatıldığı bildirilmişti.

Balıkesir’de askeri tören düzenlenecek

Şehit pilot için Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde saat 11.00'de askeri uğurlama töreni düzenlenecek. Törenin ardından şehidin naaşı hava yoluyla İzmir'e getirilecek.

Şehit pilot İzmir’de karşılanacak

Aslen Konyalı olduğu öğrenilen Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın naaşı, 25 Şubat Çarşamba günü Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenecek törenle karşılanacak.

Cenaze namazı Karşıyaka’da kılınacak

Şehidimizin cenazesi, ikindi vakti Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde defnedilecek.