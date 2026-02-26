Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim nötr şehir hedefi kapsamında 2030 Kent Taahhüdü doğrultusunda İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı’nı (M-LAB) hizmete aldı. Laboratuvar bünyesinde geliştirilen Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı da devreye alındı.

İzmir Planlama Ajansı öncülüğünde oluşturulan M-LAB, kentin dönüşüm sürecine yön verecek çok paydaşlı bir iş birliği modeli olarak tasarlandı. Yapı, 2030 yılına kadar belirlenen iklim nötr şehir hedeflerine ulaşılmasını destekleyecek stratejik bir koordinasyon ve inovasyon merkezi işlevi üstleniyor.

2030 taahhüdü kurumsal iş birliğini güçlendiriyor

İzmir 2030 Kent Taahhüdü; iklim nötrlüğü, enerji ve gıda güvenliği, doğa temelli çözümler, sosyal adalet, yaratıcı ekonomi ve kapsayıcı yönetişim başlıklarında kentteki tüm kurumları eylem odaklı bir çerçevede bir araya getiriyor. Taahhüt metniyle birlikte ilgili kurumlar, M-LAB çatısı altında ortak dönüşüme katkı sunma iradesi ortaya koyuyor. Model, kurumsal koordinasyonu artırmayı ve somut sonuç üretmeyi hedefliyor.

Kent aktörleri arasında köprü

M-LAB, kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını aynı zeminde buluşturarak ihtiyaç, bilgi ve çözüm kapasitesini entegre ediyor. Amaç yalnızca proje üretmek değil; karar alma süreçlerini besleyen, deneyim paylaşımını güçlendiren ve veri temelli yönetimi kalıcı hale getiren bir altyapı oluşturmak.

Kentsel inovasyon portalı devrede

Laboratuvar bünyesinde geliştirilen Kentsel İnovasyon ve İş Birliği Portalı, paydaşların uzmanlık alanları ile çözüm önerilerini dijital ortamda eşleştiren bir platform olarak yapılandırıldı.

Sistem sayesinde akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları kentin öncelikli alanlarında daha etkin rol üstlenebilecek; ortak proje geliştirme süreçleri hız kazanacak.

Karar süreçlerine bağımsız uzman katkısı

M-LAB kapsamında oluşturulan İzmir Mentör Ağı ile belediyenin teknik ve stratejik karar süreçlerine bağımsız uzman görüşleri dahil edildi. Politika notları ve sahadan elde edilen veriler sistematik hale getirilerek yapısal sorunlara yönelik kalıcı müdahale önerileri geliştiriliyor.

Modelle şeffaflık, katılımcılık ve bilimsel yaklaşımın kurumsal yapıya daha güçlü şekilde entegre edilmesi hedefleniyor.

Uluslararası fonlara erişim mekanizması

M-LAB bünyesindeki Ufuk Avrupa Hibe Takip Programı ile uluslararası fon çağrıları haftalık olarak izleniyor ve ilgili paydaşlara aktarılıyor. İzmir’in “Misyon Şehri” statüsüne yönelik özel çağrılar da sistem üzerinden duyuruluyor. Böylece proje ekiplerinin finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılıyor.

Çalışmalar 10 ana başlıkta yürütülüyor

M-LAB faaliyetleri; uygun fiyatlı ve yeterli barınma, sürdürülebilir hareketlilik, afetlere dirençlilik, sağlıklı gıda ve tarım, sağlık ve esenlik, eğitimli nesiller, insana yakışır gelir ve çalışma, yenilik ve teknoloji üretimi, kültür, bağlantılılık ve kapsayıcılık ile döngüsel kentsel metabolizma başlıkları altında yürütülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve güçlü iş birliği modeliyle 2030 hedeflerine planlı ve kurumsal adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.