Son Mühür/ Erkan Doğan- Balıkesir’de gerçekleştirdiği eğitim uçuşu esnasında uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehadete eren Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, büyüdüğü ve hayallerini kurduğu İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Gökyüzüne olan tutkusuyla tanınan kahraman pilotun şehadet haberi, tüm Türkiye’yi yasa boğarken, cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Askerlik mesleğine çocukluk yıllarından itibaren büyük bir sevda ile bağlı olan Bolat, düzenlenen vakur bir törenle vatan toprağına emanet edildi.

Gökyüzü sevdası çocukluk yıllarında başlamıştı

Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın askerlik aşkı, henüz küçük bir çocukken Çiğli sokaklarında filizlenmişti. Mahalle muhtarı İbrahim Özdemir’in aktardığı duygusal anılara göre, Bolat’ın en büyük hayali o şerefli üniformayı giyebilmekti. Küçükken askeri bölgedeki bir çeşmeden su içtiğinde bile "Askerlerin suyundan içtim" diyerek büyük bir gurur ve sevinç yaşayan şehidimiz, ömrünü adadığı o kutlu üniforma içerisinde en yüksek mertebeye ulaştı. Onun bu vatan sevgisi, cenaze törenine katılan binlerce İzmirli tarafından bir kez daha rahmetle anıldı.

Balıkesir’den İzmir’e hüzünlü yolculuk

Gece saatlerinde Balıkesir 9. Ana Jet Üssü’nden havalandıktan kısa bir süre sonra Karesi ilçesi kırsalında meydana gelen elim kaza, İzmir Çiğli’deki baba ocağına ateş düşürdü. Şehidimizin naaşı, Balıkesir’de düzenlenen askeri uğurlama töreninin ardından hava yoluyla Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan cenaze, helallik alınmak üzere baba evine götürüldü. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, mesai arkadaşları ve sevenleri aileyi bu zor günlerinde bir an bile yalnız bırakmadı.

Karşıyaka’da mahşeri kalabalık ve veda

Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde ikindi namazını müteakip askeri tören düzenlendi.

Törene devlet erkanı, askeri yetkililer, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, kahraman pilotun naaşı omuzlar üzerinde top arabasına taşındı. Şehit İbrahim Bolat, düzenlenen törenin ardından Kadifekale Hava Şehitliği’nde dualar ve tekbirler eşliğinde ebedi istirahatgahına tevdi edildi.