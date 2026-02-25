Son Mühür - Konuşmasında 2008 yılındaki özelleştirme sürecine de değinen Kırkpınar, stratejik öneme sahip Petkim’in SOCAR’a devri sırasında verilen “dışa bağımlılığı bitirme” vaatlerinin gerçekleşmediğini savundu. Kırkpınar, "Yatırım yapılacak, üretim artacak denmişti. Bugün geldiğimiz nokta tam bir aldatmaca, tam bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullandı.

''Hammadde üretimini unuttular..."

İzmir sanayicisinin hammadde tedarikinde yaşadığı sorunu “stratejik bir zafiyet” olarak değerlendiren Kırkpınar, kaynakların petrokimya yerine farklı alanlara kaydırılmasını sert ifadelerle eleştirdi. Kırkpınar, “Petrokimya yatırımı sözü verenler, rotayı rafineriye kırıp ‘kendi hammaddemizi üreteceğiz’ diyerek kamuoyunu oyaladı. Bir zamanlar ihtiyacın yüzde 30’unu karşılayan Petkim, bugün kendi sanayicisini konteyner peşinde dünyayı gezer hale getirdi. Bu mu sizin yerli ve milli ekonomi modeliniz?” dedi.

''Sanayici perişan, Petkim sessiz''

Kırkpınar, petrokimya sektöründeki kapasite yetersizliğinin yalnızca üretimle sınırlı bir sorun olmadığını, Türkiye’nin teknolojik birikimini de olumsuz etkileyen stratejik bir darbe niteliği taşıdığını savundu. Sanayide tam bağımsızlık vurgusu yapan Kırkpınar, “Kendi ham maddesini üretemeyen bir Türkiye, sanayide tam bağımsız olamaz” sözleriyle meselenin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının devamında doğrudan İcra Makamı ile ilgili Bakanlığa seslenen Kırkpınar, şu kritik soruları yöneltti: "Özelleştirme sonrası devredilen bu dev tesiste, devletin denetim görevini ne zaman hakkıyla yerine getireceksiniz?" "Kendi sanayicimizin 'ham madde bulamıyoruz' diye yükselen feryadını ne zaman duyacaksınız?" "Petkim'in asıl kuruluş amacı olan Türk sanayisine hizmet noktasına geri dönmesi için gereken adımlar ne zaman atılacak?" Konuşmasının sonunda Petkim’in yalnızca ticari bir işletme değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Hüsmen Kırkpınar, İzmir’in ve Türkiye’nin bu önemli tesisinin yeniden güçlenmesi için atılacak adımların takipçisi olacaklarını belirterek sözlerini tamamladı.