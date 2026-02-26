Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Ramazan ayı vesilesiyle üniversite öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi. Kaymakam Mete, eşi Pınar Mete ile birlikte Bayındır’daki Hacı Sinan KYK Yurdunu ziyaret ederek öğrencilerle aynı sofrayı paylaştı.

Düzenlenen programa İlçe Jandarma Komutanı İsmail Eşmeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Erdal İnce ile Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Salman da katıldı.

Dayanışma ve paylaşma kültürü

İftar öncesinde ve sonrasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Mete, Ramazan ayının toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini belirtti. Aynı sofrada orucunu açtığı gençlerle sohbet eden Kaymakam Mete, öğrencilerin eğitim süreçleri ve kariyer hedeflerine ilişkin görüşlerini dinledi.

Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler...

Program kapsamında öğrencilerin talep ve önerileri de not alındı. Kamu kurumlarının gençlere her zaman açık olduğunu ifade eden Mete, devletin imkanları doğrultusunda öğrencilerin yanında olduklarını dile getirdi. Eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine işaret etti.