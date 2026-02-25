Meslek Fabrikası, Egemenlik binası ve eski gasilhanenin mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçme kararının yankıları sürmeye devam ediyor. İlk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gelirken, bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan gelmişti. Tepkiler peş peşe gelmeye devam ederken bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ten geldi.

"Halkımıza AK Parti’nin İzmir düşmanlığını anlatacağız!"

Süreç hakkında konuşan Güç, "Televizyon ekranlarında, basın açıklamalarında İzmir için ortak çalışmaya hazır olduklarını, her projeye iktidar olarak destek olacaklarını söyleyen AK Partililer; arka planda belediyelerimizin yaptığı işleri ve projeleri engelleyerek halkın gözünde belediyeler çalışmıyor algısı yaratmak için çalışıyorlar.

Bu olay da açıkça göstermiştir ki; İktidar İzmir’in bütçeden alması gereken payı engelleyerek, büyük projeleri engelleyerek, İzmir körfezinin temizlenmesini engelleyerek, belediyelerimizin çalışmasını her şekilde engelleyerek başarısız olmasını istiyorlar. Belediyelerimize ait bu binalara da zorla el koyarak vatandaşlarımızın mağdur olmalarını istemektedirler. Vatandaşlarımıza da mağdur olmalarının sebebinin belediye olduğu yalanını söyleyeceklerini düşünerek bu art niyetli çabalarını sürdürüyorlar. Bu engellemeleri yaparak İzmir’i ve İzmirli hemşehrilerimizi cezalandırmaya çalıştıkları açıktır. Biz halkımıza bu AK Parti’nin İzmir düşmanlığını, İzmirlinin malına nasıl çökülmeye çalışıldığını ve İzmir’e hizmetin önünün nasıl kesildiğini anlatacağız. AK Partili yönetici ve milletvekilleri bu el koymaya rağmen “İzmir’e hizmet için destek olmaya hazırız” söylemleriyle İzmir’in ve İzmirlinin sorunlarına çözüm bulmaya çalışma konusunda samimi olmadıklarını da tüm kamuoyuna açıkça göstermektedirler.

Bu İzmir düşmanlığına karşı hâlâ bazı iktidar vekilleri “Belediyenin ihtiyacı varsa Vakıflar Genel Müdürlüğü ile konuşurduk” gibi akla ziyan açıklamalar yapabilmektedir. Zaten bir ihtiyacı karşılamak için kullanılan binalara el konulup ardından da bu açıklamanın yapılması şaşkınlık vericidir. AK Partililer adeta halkımızla, İzmirlilerle dalga geçiyorlar." dedi.

"İzmirli kentine yapılan ihaneti unutmaz!"

İzmir halkının bu yapılanı unutmayacağının altını çizen Güç, "İzmirli kindarlık bilmez, yapana da hoş gözle bakmaz. Ama İzmirli kentine yapılan ihaneti, kendisine yapılan hizmetin engellenmesini de unutmaz. 23 yıllık iktidarlarında İzmirli ile hesaplaşmaktan vazgeçmeyen zihniyet, son yaptıklarıyla da İzmirliyi cezalandırmaya devam etmektedir. El konulan binalar İzmirlinindir. İzmir Yunan kenti değildir, İzmir Büyükşehir Belediyemiz Yunan belediyesi değildir. Bizler İzmirlinin malına sahip çıkmak için tüm hukuki yolları denemeye devam edeceğiz. Ama AK Parti bu yaptıklarının cevabını o çok korktukları seçim sandığı geldiğinde misliyle alacak. İlahi adalet işte o zaman İzmirlilerden yana tecelli edecek." ifadelerini kullandı.