İzmir’de 8 Mart Programı Başladı!

Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “8 Mart Dayanışma Noktaları” oluşturuldu. Kadifekale, Agora, Hatay ve Örnekköy’de kurulan dayanışma merkezlerinde kadınlar; sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı, kadın sağlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği başlıklarında bilgilendirildi. Katılımcılar 8 Mart temalı pankart hazırlama etkinliklerine katıldı. Çocuklar için oyun alanları oluşturuldu. Dayanışma noktaları deneyim paylaşımına açık bir zemin sundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Behçet Uz Parkı’ndaki etkinliğe katılarak kadınlarla birlikte 8 Mart temalı pankart hazırladı ve katılımcılarla bir araya geldi.

“Kadına şiddete hayır” mesajı

Etkinliğe katılan Fatime İnal, kadın haklarının savunulması gerektiğini belirtti. Sadegül Bozbala ise kadın sağlığı ve eşitlik konularında bilgi paylaşımı yapıldığını ifade etti. Katılımcılar pankartlarda kadına yönelik şiddete karşı mesajlar verdi.

İlçelere yayılan program

8 Mart kapsamında Torbalı, Urla, Bayraklı, Karşıyaka, Çeşme, Dikili, Konak ve Buca’da fotoğrafçılık atölyeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, belgesel gösterimleri ve söyleşiler planlandı. 2 Mart-17 Nisan tarihleri arasında Vasıf Çınar Meydanı’nda “Görünmeyen Emeği Görmek Sergisi” İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile açıldı.

7 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Kendini Unutan Kadınlar Dayanışma ve Farkındalık Söyleşisi” düzenlenecek. 8-30 Mart tarihleri arasında Safiye Otman Sergisi, Tarihi Bıçakçı Han’da sergilenecek. 8 Mart saat 20.00’de Elhamra Sahnesi’nde Lütfi Ömer Akad’ın “Düğün” filmi gösterilecek.

Kültürpark’ta üç gün sürecek program

6-7-8 Mart tarihlerinde Kültürpark’ta sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla kapsamlı bir program gerçekleştirilecek. Üç gün boyunca paneller, atölyeler, söyleşiler, sahne etkinlikleri ve dayanışma alanları kurulacak.

Kadın kooperatifleri için satış alanları, çocuk etkinlik alanları ve Mobil İstihdam Aracı yer alacak. Dijital şiddet, kadın hakları, ayrımcılık ve önyargı başlıklarında atölyeler ve bilgilendirme stantları kurulacak. Spor etkinlikleri, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Ayrıca sosyal medya ve toplu ulaşım araçlarında farkındalık çalışmaları yürütülecek.