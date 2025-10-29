Son Mühür/Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilçede renkli etkinliklerle kutladı. Belediye Bandosu’nun konserleri, mahalle etkinlikleri, Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu ve anaokullarındaki gösteriler, bayram coşkusunu tüm ilçeye taşıdı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “29 Ekim’de düzenleyeceğimiz araç konvoyu, kortej, dans ve müzik gösterilerine tüm Karşıyakalıları davet ediyoruz” dedi.

102. yıl kutlamaları mahallelerde başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıl dönümü Karşıyaka’da coşku içinde anılıyor. Karşıyaka Belediyesi, her yaştan vatandaşa bayramın gururunu yaşatmak amacıyla kapsamlı bir program hazırladı. Kutlamalar Demirköprü ve Alaybey mahallelerindeki etkinliklerle başladı. Çocuklar için hazırlanan aktiviteler ve mini konserler, hem küçüklerin hem de ailelerinin ilgisini çekti. Belediye anaokullarında gerçekleştirilen gösteriler ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Atatürk’ün çocuklarına armağan ettiği bu gösteriler, izleyiciler tarafından hayranlıkla izlendi.

Sancar Maruflu’da “Cumhuriyet’in Işığında Bir Gece” balosu

Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, “Cumhuriyet’in Işığında Bir Gece” temasıyla bir balo düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar dans ve müzik eşliğinde bayram coşkusunu birlikte yaşadı, marşlar hep bir ağızdan söylendi. Yerleşkede ayrıca Hanri Benazus Özel Koleksiyonu’ndan eserler ve Ufuk Sanat ve Kültür Derneği’nin minik öğrencilerinin “Cumhuriyet’in Renkleri” adlı resim sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Karşıyaka’daki sivil toplum kuruluşlarının ve belediyenin iş birliğiyle Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak Cumhuriyet’in kurucuları saygıyla anıldı.

Başkan Ünsal: “Cumhuriyet geleceğimizin teminatıdır”

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değişikliği değil; halkın eşit yurttaşlık haklarını kazandığı, özgürlük ve çağdaşlık yolunda attığı en büyük adımdır. Bugün 102. yılını kutladığımız Cumhuriyet, geçmişimizin gururu olduğu kadar geleceğimizin de teminatıdır. Karşıyaka olarak Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir kent inşa ediyoruz. Kadınların özgürce yaşadığı, gençlerin fikirlerini ifade edebildiği ve çocukların eşit fırsatlarla büyüdüğü bir kent için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Yaşasın halkın iradesi, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

Araçkonvoyu ve kortejle devam edecek

29 Ekim Çarşamba günü Karşıyaka’da bayram kutlamaları araç konvoyu ile başlayacak. Türk Bayrakları ve renkli süslemelerle donatılmış araçlar, saat 16.30’da Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’ndan hareket edecek ve yaklaşık bir saat sürecek ilçe turunun ardından Karşıyaka Belediye Binası önünde son bulacak.

Konvoyun ardından bayram coşkusu kortejle sürecek. Belediye binası önünde toplanacak vatandaşlar, saat 19.30’dan itibaren ellerinde bayraklarla Çarşı içerisinden Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirecek. Anıt önünde, saat 20.15’te Halk Dansları Topluluğu’nun Vals ve Zeybek gösterisiyle kutlamalar başlayacak. Gösterilerin ardından yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Atatürk silüeti oluşturulacak ve Hazım Körmükçü ile DJ Akşit’in performanslarıyla bayram coşkusu doruk noktasına ulaşacak.