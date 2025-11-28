Son Mühür- JustWatch, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Türkiye dijital yayın platformları pazar payı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapor, film ve dizi izleyicilerinin platform tercihlerini net biçimde gözler önüne serdi.

HBO Max dönüşüm sonrası hızla yükseldi

Nisan 2025'te BluTV’nin HBO Max çatısı altına geçmesiyle birlikte platformun büyük bir ivme kazandığı kaydedildi. Açıklanan verilere göre HBO Max, yüzde 26 pazar payıyla Türkiye’de en çok aboneye sahip dijital içerik platformu oldu. Hepsiburada Premium üyeliğiyle sunulan abonelik entegrasyonunun platformun büyümesinde etkili olduğu ifade edildi.

Netflix ikinci sıraya yerleşti

Netflix, yüzde 24 pazar payıyla Türkiye’de en çok izlenen ikinci platform olmayı sürdürdü. JustWatch’ın raporuna göre, önceki çeyreklerde yaşanan yükselişin ardından bu dönemde hafif bir gerileme olsa da platform sırasını korudu.

Prime Video istikrarlı büyümesini sürdürüyor

Amazon Prime Video, yüzde 18’lik pazar payıyla üçüncü basamakta yer aldı. Raporda Prime Video’nun son dönemlerde istikrarlı bir büyüme grafiği çizdiği vurgulandı.

Disney+ ve Mubi sıralamadaki yerini korudu

Disney+, yüzde 14 payla dördüncü sırada yer alırken; bağımsız ve arthouse film odaklı içerikleriyle bilinen Mubi yüzde 7 payla beşinci sıraya yerleşti.

YouTube Premium ve Exxen düşük payla listede

YouTube Premium’un yüzde 4, Exxen’in ise yüzde 1 pazar payına sahip olduğu belirtildi. Tüm diğer platformların toplam payı ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

2. ve 3. çeyrek karşılaştırması

JustWatch, üçüncü çeyrek verilerini ikinci çeyrekle karşılaştırarak platformlardaki yönelimleri de analiz etti.

HBO Max, dönüşüm sonrası elde ettiği ivmeyle her iki çeyrekte de liderliği kimseye bırakmadı.

Netflix, önceki çeyreklerde yükseliş yaşasa da bu çeyrekte sınırlı bir düşüş kaydetti.

Prime Video’nun büyümesinin sürdüğü, Disney+’ın ise dönemler arasında kayda değer bir değişiklik göstermediği aktarıldı.

Genel tabloda geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyük bir kırılma olmadığı, pazarın büyük bölümünde HBO Max–Netflix–Prime Video üçlüsünün hâkimiyetini devam ettirdiği belirtildi.

Platformların 3. çeyrek pazar payları

HBO Max: %26

Netflix: %24

Prime Video: %18

Disney+: %14

Mubi: %7

YouTube Premium: %4

Exxen: %1

Diğer platformlar: %6