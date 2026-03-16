İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı yürütülen yolsuzluk davasında, duruşma salonunda meydana gelen gerginlikler yargılama sürecini sekteye uğrattı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama ortamının kontrol altına alınamaması ve salon düzeninin bozulması üzerine radikal kararlar alarak duruşmayı bir sonraki güne erteledi.

Mahkeme heyeti, davanın sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesi ve sanık savunmalarının kesintisiz tamamlanabilmesi adına, duruşmaya katılım sağlayacak kişiler üzerinde sıkı sınırlamalar içeren resmi bir yazı kaleme aldı.

İzleyici girişine kısıtlama

Davanın ikinci haftasındaki ilk oturumda yaşanan kaosun ardından mahkeme heyeti, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir talimat göndererek güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasını istedi. Alınan yeni karara göre, duruşma salonuna girişler ciddi şekilde sınırlandırıldı. Yargılamanın selameti açısından kritik öneme sahip olan bu düzenleme ile genel izleyici kitlesinin salona girmesine yasak getirildi. Mahkeme, bu kısıtlamanın temel gerekçesini, adaletin tesis edilmesi sürecinde yaşanan aksaklıkları gidermek ve savunma haklarının özgürce kullanılmasını sağlamak olarak açıkladı.

Kimler salona girebilecek? İşte yeni katılımcı listesi

Mahkemenin ilgili birimlere ilettiği resmi yazıda, duruşma salonunda yalnızca doğrudan davanın tarafları olan isimlerin bulunmasına izin verileceği vurgulandı. Buna göre; sanıklar, müdafiler, şikayetçiler ve onların kanuni temsilcileri ile basın mensupları dışında kimsenin içeri alınmaması kararlaştırıldı. Tutuklu yargılanan sanıklar için ise insani bir istisna tanınarak, birinci veya ikinci derece akrabalarından sadece bir kişinin salonda bulunmasına müsaade edileceği bildirildi. Bu sert tedbirler, salon kapasitesinin zorlanmasını ve muhtemel provokasyonların önüne geçilmesini hedefliyor.

Başsavcılık ve jandarma teyakkuzda: Sıkı denetim başlıyor

Mahkemenin aldığı bu ara kararın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı vakit kaybetmeden harekete geçerek İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na talimat yazdı. Başsavcılık tarafından hazırlanan yazıda, mahkemenin bildirdiği katılım kısıtlamalarına harfiyen uyulması ve mevzuat çerçevesinde gerekli tüm saha tedbirlerinin titizlikle uygulanması talep edildi. Yarınki duruşma öncesinde adliye koridorlarında ve salon girişlerinde jandarma ekiplerinin kimlik kontrolü ve sıkı denetim yapması, mahkeme düzenini bozan hiçbir girişime izin verilmemesi planlanıyor.