İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile ilgili yürütülen “kent uzlaşısı” soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve adli kontrol kapsamında ev hapsine çıkarılan Polat’ın üzerindeki ev hapsi kararı kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Mahir Polat, İBB’ye yönelik soruşturma çerçevesinde 23 Mart 2025’te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk dönemi, Polat’ın ciddi sağlık sorunları nedeniyle gündemde geniş yer bulmuştu. Tutuklanmadan kısa bir süre önce anjiyo geçiren Polat, cezaevi süresince sağlık sorunları nedeniyle iki kez hastaneye sevk edilmiş, son sevkinde yeniden anjiyo olmuştu.

Sağlık durumu ve gelen raporlar sonrası siyasetçiler ile sivil toplum kuruluşları Polat’ın tahliyesi yönünde çağrılar yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Polat, 9 Nisan 2025’te adli kontrol kapsamında ev hapsine alınarak serbest bırakılmıştı.