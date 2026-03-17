Son Mühür - Benzin fiyatlarına 2,17 liralık zam yapılması planlanıyor. Çarşamba günü devreye girmesi öngörülen düzenleme doğrultusunda artışın yüzde 75’lik bölümü Eşel Mobil Sistemi kapsamında Özel Tüketim Vergisi’nden karşılanacak. Kalan yüzde 25’lik kısım ise yaklaşık 54 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıtılacak. Bu artışla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul’da 61,95 liraya, Ankara’da 62,92 liraya, İzmir’de 63,19 liraya, Doğu illerinde ise 64,5 lira seviyelerine çıkması bekleniyor.

17 Mart 2026 Akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 61.41 TL

Motorin: 65.91 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.26 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 67.03 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 67.31 TL

LPG: 30.29 TL