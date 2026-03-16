Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, aniden yükselen ateşi nedeniyle sağlık sorunları yaşayarak hastaneye başvurdu. 81 yaşındaki usta sanatçının genel durumunun kontrol altına alınması amacıyla vakit kaybetmeden tıbbi müdahale başlatıldı. Sevenlerini endişelendiren bu gelişme sonrası, sanatçının klinik tablosu titizlikle takip edilmeye başlandı. Gencebay’ın yaşadığı semptomlar üzerine doktorlar, kapsamlı bir tetkik süreci yürüterek usta ismi müşahede altına aldı.

Koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı yatış yapıldı

Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’ne getirilen Orhan Gencebay’ın yapılan ilk muayenesinde koronavirüs şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Sağlık heyeti, mevcut riskleri minimize etmek ve en doğru tedavi protokolünü uygulamak adına usta sanatçının hastaneye yatışının yapılmasına karar verdi. Tedbir amaçlı gerçekleştirilen bu yatış işlemiyle birlikte, Gencebay’ın tedavi sürecinin hastane ortamında, uzman doktorların gözetiminde sürdürüleceği ifade edildi. Sanatçının sağlık durumuna dair detaylı analizlerin devam ettiği gelen bilgiler arasında.

Ailesi ve yakınları yalnız bırakmıyor

Hastanede tedavisi devam eden usta sanatçının yanından eşi Sevim Emre bir an olsun ayrılmıyor. Gencebay’ın ailesi ve en yakın dostları da hastaneye akın ederek usta sanatçıya moral desteği sağlıyor. Aile üyeleri, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtirken, sanatçının sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları da sosyal medyada geniş yankı buldu. Hastane yönetiminin ve doktorların, Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili ilerleyen saatlerde daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.