ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından bölgede tansiyon giderek yükselirken, çatışmaların bilançosu da ağırlaşıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sahadaki son duruma ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

Yaralı sayısı 200’e ulaştı

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, çatışmaların başlangıcından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200’e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, sahadaki risk seviyesinin yüksek olduğu ve çatışmaların etkisinin sürdüğü vurgulandı.

10 askerin durumu kritik

Yaralanan askerlerden 10’unun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan 180’den fazla askerin tedavi süreçlerinin ardından yeniden görevlerine döndüğü ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell ise 10 Mart tarihinde yaptığı önceki açıklamada, 8’i ağır olmak üzere yaklaşık 140 askerin yaralandığını bildirmişti. Son veriler, çatışmaların şiddetinin arttığını ortaya koyuyor.

Süreç nasıl başladı?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri harekâtı, 28 Şubat’ta diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde başlatıldı.

Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken gerçekleşen operasyon, bölgede yeni bir kriz dalgasını tetikledi.

İran’dan misilleme: Bölgedeki üsler hedef alındı

İran, saldırılara karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD’nin bölgedeki askeri varlıklarını da hedef aldı. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’de bulunan ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlendiği açıklandı.

İran’da can kaybı 1300’ü aştı

İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, ABD ve İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 1348’i geçti. Yaralı sayısının ise 17 binin üzerine çıktığı bildirildi.